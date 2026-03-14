Daftar Lagu Maissy Pramaisshela Paling Populer, Mana Favorit Masa Kecilmu?

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
DI balik kesibukannya sebagai dokter spesialis saat ini, Maissy Pramaisshela adalah ikon budaya pop anak-anak di tahun 90-an. Gaya Maissy bicaranya yang ceriwis dan penampilannya yang modis membuat setiap album yang dirilisnya selalu dinanti. Mari kita bernostalgia dengan deretan lagu hits yang melambungkan nama Maissy.
Lagu "Ci Luk Ba" bisa dibilang sebagai identitas terkuat Maissy. Rilis pada tahun 1996, lagu ini menceritakan keceriaan bermain bersama teman-teman. Kesuksesan lagu ini membawa Maissy memiliki program televisi sendiri dengan judul yang sama, yang bertahan selama bertahun-tahun.
Album Ci Luk Ba merupakan salah satu album anak dengan penjualan tertinggi di pertengahan era 90-an, bersaing ketat dengan penyanyi cilik lainnya seperti Joshua Suherman dan Trio Kwek Kwek.
Memasuki akhir era 90-an, Maissy merilis album Jumpa Lagi. Lagu ini sangat populer karena video klipnya yang ikonik, di mana Maissy bernyanyi di atas kapal pesiar mewah. Lagu ini sering menjadi lagu perpisahan yang mengharukan sekaligus ceria bagi anak-anak sekolah saat itu.
Jauh sebelum kampanye kesehatan gencar di media sosial, Maissy sudah mengedukasi anak-anak lewat lagu "Si Kuman Nakal". Lagu ini memberikan pesan moral agar anak-anak rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan makanan agar tidak sakit perut.
Lagu "Hello" menampilkan sisi Maissy yang lebih enerjik dengan sentuhan musik pop yang modern pada masanya. Di album ini, Maissy mulai dikenal dengan gaya rambut dan busana yang menjadi tren di kalangan anak-anak perempuan Indonesia.
Sebagai penutup masa kejayaannya sebagai penyanyi anak, lagu "Idola Cilik" seolah menegaskan posisi Maissy di industri musik. Meskipun kini ia telah pensiun dari dunia hiburan dan fokus menjadi dokter, lagu-lagu ini tetap menjadi warisan berharga bagi dunia musik anak Indonesia.
Hingga saat ini, video klip lama Maissy di YouTube masih sering dikunjungi oleh netizen yang ingin mengenang masa kecil mereka. Suara ceria Maissy seolah menjadi mesin waktu yang membawa kita kembali ke masa-masa indah tahun 90-an. (H-3)
NAMA selebgram Cindy Rizap atau Cindy Rizky Afrilia belakangan menjadi viral di media sosial. Namanya terseret dalam isu perihal persoalan rumah tangga mantan penyanyi cilik Maissy.
Mantan penyanyi cilik Maissy Pramaisshela akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kabar miring yang menerpa rumah tangganya, sembari menegaskan komitmennya sebagai dokter residen.
Aldi Taher dikenal sebagai Raja Pansos dengan lagu-lagu nyelenehnya. Simak daftar lagu viral Aldi Taher mulai dari Messi, Mayor Teddy, hingga Aldis Burger.
Inilah lirik lengkap lagu "Aldis Burger" yang diciptakan Aldi Taher untuk mempromosikan bisnis kulinernya di Cempaka Putih.
BGN memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan menu lele dan tahu dimarinasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan
Ditlantas Polda Metro Jaya menindaklanjuti video viral sejumlah mobil melakukan manuver zig-zag berbahaya di ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau tol Becakayu
