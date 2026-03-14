Daftar Lagu Maissy Pramaisshela Paling Populer, Mana Favorit Masa Kecilmu?

Maissy Pramaisshela di video klip lagu Cilukba.(Dok. Youtube Maissy Pramaisshela Fans Club)

DI balik kesibukannya sebagai dokter spesialis saat ini, Maissy Pramaisshela adalah ikon budaya pop anak-anak di tahun 90-an. Gaya Maissy bicaranya yang ceriwis dan penampilannya yang modis membuat setiap album yang dirilisnya selalu dinanti. Mari kita bernostalgia dengan deretan lagu hits yang melambungkan nama Maissy.

Daftar Lagu Maissy yang Populer Tahun 90-an

1. Ci Luk Ba (1996)

Lagu "Ci Luk Ba" bisa dibilang sebagai identitas terkuat Maissy. Rilis pada tahun 1996, lagu ini menceritakan keceriaan bermain bersama teman-teman. Kesuksesan lagu ini membawa Maissy memiliki program televisi sendiri dengan judul yang sama, yang bertahan selama bertahun-tahun.

Album Ci Luk Ba merupakan salah satu album anak dengan penjualan tertinggi di pertengahan era 90-an, bersaing ketat dengan penyanyi cilik lainnya seperti Joshua Suherman dan Trio Kwek Kwek.

2. Jumpa Lagi (1999)

Memasuki akhir era 90-an, Maissy merilis album Jumpa Lagi. Lagu ini sangat populer karena video klipnya yang ikonik, di mana Maissy bernyanyi di atas kapal pesiar mewah. Lagu ini sering menjadi lagu perpisahan yang mengharukan sekaligus ceria bagi anak-anak sekolah saat itu.

3. Si Kuman Nakal (1995)

Jauh sebelum kampanye kesehatan gencar di media sosial, Maissy sudah mengedukasi anak-anak lewat lagu "Si Kuman Nakal". Lagu ini memberikan pesan moral agar anak-anak rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan makanan agar tidak sakit perut.

4. Hello (1998)

Lagu "Hello" menampilkan sisi Maissy yang lebih enerjik dengan sentuhan musik pop yang modern pada masanya. Di album ini, Maissy mulai dikenal dengan gaya rambut dan busana yang menjadi tren di kalangan anak-anak perempuan Indonesia.

5. Idola Cilik

Sebagai penutup masa kejayaannya sebagai penyanyi anak, lagu "Idola Cilik" seolah menegaskan posisi Maissy di industri musik. Meskipun kini ia telah pensiun dari dunia hiburan dan fokus menjadi dokter, lagu-lagu ini tetap menjadi warisan berharga bagi dunia musik anak Indonesia.

Hingga saat ini, video klip lama Maissy di YouTube masih sering dikunjungi oleh netizen yang ingin mengenang masa kecil mereka. Suara ceria Maissy seolah menjadi mesin waktu yang membawa kita kembali ke masa-masa indah tahun 90-an. (H-3)