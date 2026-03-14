Selebgram Cindy Rizap Buka Suara: Ingin Fokus Jalankan Ibadah Ramadan

NAMA selebgram Cindy Rizap atau Cindy Rizky Afrilia belakangan menjadi viral di media sosial. Namanya terseret dalam isu perihal persoalan rumah tangga mantan penyanyi cilik Maissy Pramaisshela. Menanggapi hal tersebut, melalu kuasa hukumnya, H.A. Basha, Cindy mengatakan saat ini hanya ingin fokus menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

Bashar menegaskan kliennya terus fokus pada kegiatannya sehari-hari, sebagai dokter koas dan selebgram. "Terlebih ini bulan Ramadhan, klien kami fokus menjalankan ibadah puasa dan memanfaatkan bulan ini sebagai bulan berkah," kata Bashar, dalam keterangannya, Sabtu (14/3).

Dokter koas sekaligus selebgram tersebut disebut-sebut terseret dalam isu dugaan perselingkuhan dengan suami Maissy Pramaisshela. Bashar, menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut Cindy Rizap orang ketiga dalam rumah tangga tersebut tidak benar. Menurutnya, pemberitaan yang menyudutkan kliennya telah membuat nama baik anaknya tercemar di mata publik.Bashar juga membantah kabar yang menyebut kliennya hidup dari biaya seorang dokter spesialis ortopedi bernama Riky Febriansyah Saleh.

Ia, menjelaskan bahwa perkenalan antara Cindy dan Riky terjadi secara tidak sengaja saat keduanya bekerja di rumah sakit yang sama. Saat itu Cindy sedang menjalani masa koas. Kliennya tidak mengetahui bahwa Riky telah memiliki keluarga. Ia menyebut sang dokter diduga mengaku kepada kliennya tidak memiliki istri.

"Untuk itu dengan segala hormat kepada masyarakat dan media agar menahan diri sampai mendapatkan fakta yang sebenarnya yang terjadi. Apalagi ini bulan Ramadhan. Bulan penuh ibadah dan ampunan. Marilah kita menahan segala sesuatu yang belum jelas kejadiannya," tandasnya.

Cindy Rizap merupakan Sarjana Kedokteran dari Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA). Sosoknya aktif sebagai mahasiswi dan influencer. Ia pernah menjadi pembicara seminar di Universitas Indonesia dan kini tengah menjalani masa koas sebagai bagian dari pendidikan kedokteran yang ditempuhnya.

Sebelum dikenal sebagai selebgram dan mempunyai usaha, cindy dulunya seorang atlet karate yang mewakili Indonesia tahun 2017 dalam Kejuaraan Asia Pasifik dan menjuarai Kejuaraan Nasional Karate pada 2015. (H-3)