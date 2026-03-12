dr. Pramaisshela Arinda(Instagram/@pramaisshelarinda.md)

Profil Maissy Pramaisshela: Dari Idola Cilik 'Ci Luk Ba' hingga Menjadi Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Bagi generasi yang tumbuh di era 90-an, nama Maissy Pramaisshela adalah simbol keceriaan masa kecil. Lewat jargon ikonik "Ci Luk Baa", ia merajai layar kaca sebagai salah satu penyanyi cilik tersukses di Indonesia. Namun, memasuki tahun 2026, sosoknya telah bertransformasi total. Maissy bukan lagi sekadar memori kolektif masa lalu, melainkan seorang profesional medis yang berdedikasi tinggi.

Jejak Karier: Sang Megabintang Cilik

Lahir dengan nama lengkap Pramaisshela Arinda Daryono Putri pada 23 Maret 1990, Maissy memulai karier di usia sangat muda. Album Ci Luk Baa (1996) mengukuhkan posisinya sebagai idola. Keunggulannya dibanding penyanyi cilik lain adalah kemampuan komunikasinya yang luwes sebagai presenter, menjadikannya trendsetter anak-anak pada masanya.

Ambisi di Balik Layar: Perjuangan Menuju FKUI

Keputusan Maissy untuk mundur dari dunia hiburan pada awal 2000-an bukanlah tanpa alasan. Sejak SMP, ia telah mematok target tinggi: menjadi dokter lulusan Universitas Indonesia (UI). Maissy membuktikan bahwa ambisi tersebut bukan sekadar mimpi.

Ia berhasil menembus Fakultas Kedokteran UI (FKUI) angkatan 2008 dan lulus sebagai dokter umum pada 2013. Dedikasinya pada pendidikan menunjukkan bahwa popularitas bukanlah hambatan untuk meraih prestasi akademik di bidang yang paling kompetitif sekalipun.

Biodata Lengkap Maissy Pramaisshela (Update 2026) Nama Lengkap Pramaisshela Arinda Daryono Putri Pendidikan Terakhir Dokter Umum FKUI (Sedang PPDS Penyakit Dalam) Profesi Dokter / Residen Internist Suami dr. Riky Febriansyah Saleh, Sp.OT Prestasi Terbaru Juara 1 Karya Ilmiah EBCR 2025/2026

Kabar Terbaru 2026: Dokter Spesialis dan Prestasi Ilmiah

Memasuki tahun 2026, Maissy tengah menjalani pendidikan dokter spesialis (PPDS) Penyakit Dalam (Internist) di Universitas Indonesia. Tak hanya praktik klinis, Maissy juga menunjukkan taringnya di dunia riset medis. Baru-baru ini, ia berhasil meraih Juara 1 kategori Evidence-Based Case Report (EBCR), sebuah metode pelaporan kasus klinis berbasis bukti yang menuntut ketajaman analisis medis yang luar biasa.

Di sela kesibukannya sebagai residen penyakit dalam dan ibu dari tiga orang putra (Ghibran, Dastan, dan Azghan), Maissy tetap menjaga keseimbangan hidup. Ia diketahui aktif dalam komunitas tari Sunmark Dance Crew, membuktikan bahwa sisi artistiknya tidak pernah hilang meski telah berganti profesi.

Kesimpulan

Perjalanan karier Maissy Pramaisshela memberikan pelajaran berharga bahwa kesuksesan bisa diraih di bidang yang berbeda asalkan ada kemauan dan kerja keras. Dari seorang penyanyi cilik yang menghibur jutaan anak, kini ia menjadi seorang dokter yang mengabdi untuk kesehatan masyarakat. Sosoknya akan selalu dikenang sebagai idola yang tidak hanya berbakat di seni, tapi juga cemerlang di bidang akademik.

People Also Ask (FAQ)

1. Apa profesi Maissy Pramaisshela sekarang?

Maissy kini berprofesi sebagai dokter dan sedang menempuh pendidikan spesialis Penyakit Dalam di Universitas Indonesia.

2. Berapa anak Maissy Pramaisshela?

Maissy telah dikaruniai tiga orang putra bernama Ghibran, Dastan, dan Azghan.

3. Di mana Maissy Pramaisshela praktik?

Sebagai dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis, ia saat ini bertugas di rumah sakit pendidikan yang berafiliasi dengan Universitas Indonesia (seperti RSCM).