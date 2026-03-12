Viral! Suami Maissy Pramaisshela Diisukan Selingkuh dengan Selebgram Cindy Rizap

Suami Maissy Pramaisshela diisukan selingkuh(Doc Instagram/kolase)

KABAR mengejutkan datang dari mantan penyanyi cilik legendaris era 90-an, Maissy Pramaisshela. Rumah tangganya dengan dr. Riky Febriansyah Saleh, Sp.OT, yang telah dibina sejak 2014, kini diguncang isu perselingkuhan. Sang suami diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang selebgram sekaligus dokter koas bernama Cindy Rizap.

Kronologi Terbongkarnya Isu Perselingkuhan

Dugaan perselingkuhan ini mencuat ke publik melalui sebuah utas viral di platform X dan Threads pada Maret 2026. Isu ini semakin memanas setelah bukti-bukti digital mulai dikumpulkan oleh netizen secara kolektif.

Berikut adalah poin-poin utama bagaimana isu ini terbongkar:

Tanggapan Pihak Terkait: Klaim "Korban Penipuan"

Respon dari pihak-pihak yang terlibat memicu perdebatan baru di kalangan netizen:

1. Maissy Pramaisshela (Istri Sah)

Hingga saat ini, Maissy masih memilih untuk bungkam dan tidak memberikan klarifikasi resmi. Meski demikian, dukungan terus mengalir dari para penggemar masa kecilnya yang menyayangkan kejadian ini menimpa sang idola yang dikenal berprestasi.

2. Ibu Cindy Rizap (Ayu Atika)

Melalui pernyataan di media sosial, ibunda Cindy, Ayu Atika, memberikan pembelaan mengejutkan. Ia menegaskan anaknya bukan pelakor melainkan korban penipuan status. "Itu suami dia yang menipu anak saya, dia mengaku nggak ada istri dan mengejar terus anak saya selama 3 bulan ini," tulis Ayu dalam klarifikasinya.

Influencer Hariyo Ardhito yang telah memadu kasih dengan Cindy selama 7 tahun secara terbuka menyatakan hubungannya telah berakhir. Melalui TikTok, ia menyematkan pesan emosional "She cheated" yang mengonfirmasi adanya pengkhianatan dalam hubungan mereka.

Profil Singkat dr. Riky Febriansyah Saleh

dr. Riky Febriansyah Saleh merupakan dokter spesialis orthopedi dan traumatologi. Ia bertemu dengan Maissy saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia (UI). Pasangan ini dikenal harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki sebelum isu ini mencuat.

Pihak Terkait Status/Tanggapan Maissy Pramaisshela Bungkam / Membatasi Komentar dr. Riky Febriansyah Belum Ada Klarifikasi Cindy Rizap Melalui Ibu: Mengaku Ditipu Status Lajang Hariyo Ardhito Konfirmasi Perselingkuhan (Putus)

Kasus ini menjadi peringatan bagi publik mengenai pentingnya integritas profesional di lingkungan kerja, terutama di bidang medis yang menjunjung tinggi kode etik. (Z-4)