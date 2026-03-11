Bikin Kangen Masa Kecil! Ini 10 Lagu Maissy Artis Cilik yang Paling Melegenda

Maissy Artis Cilik yang kini berprofesi sebagai dokter(Instagram/@@pramaisshelarinda.md)

NAMA Maissy artis cilik kembali ramai di mesin pencari. Artis cilik dengan nama lengkap Pramaisshela Arinda Daryono Putri, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Maissy iitu kini telah menjadi ibu dan berprofesi sebagai dokter.

Lagu-lagu Maissy terkenal pada era 90-an hingga awal 2000-an.

Profil Singkat Maissy Pramaisshela: Sang Idola Cilik

Maissy lahir pada 23 Maret 1990. Ia memulai kariernya di usia yang sangat belia dan segera mencuri perhatian lewat acara "Ci Luk Ba" yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta. Berbeda dengan penyanyi cilik lainnya, Maissy dikenal karena kemampuannya berkomunikasi di depan kamera dengan sangat luwes, menjadikannya trendsetter pada zamannya.

Daftar Lagu Maissy Pramaisshela Paling Populer

Berikut adalah beberapa lagu dan album Maissy yang melegenda dan tetap enak didengar hingga saat ini:

1. Ci Luk Ba (1996)

Ini adalah lagu yang melambungkan nama Maissy. Melalui lagu ini, Maissy memperkenalkan jargon "Ci Luk Ba" dengan gerakan tangan yang ikonik. Lagu ini menceritakan keceriaan dunia bermain anak-anak yang penuh kejutan.

2. Si Kancil

Dalam lagu ini, Maissy membawakan dongeng tradisional Indonesia tentang kancil yang cerdik. Aransemen musik yang ceria membuat pesan moral dalam cerita kancil lebih mudah diterima oleh anak-anak.

3. Jumpa Lagi (1999)

Lagu ini merupakan salah satu puncak popularitas Maissy. Video klipnya yang diambil di atas kapal pesiar mewah menjadi salah satu video klip lagu anak dengan produksi paling niat pada masanya. Lagu ini menceritakan tentang perpisahan sementara yang akan berujung pada pertemuan kembali.

4. Hello (1998)

Melalui lagu "Hello", Maissy menunjukkan sisi energiknya. Lagu ini mengajarkan anak-anak untuk bersikap ramah dan selalu menyapa teman-teman dengan ceria.

5. Idola Cilik

Lagu ini seolah mengukuhkan posisi Maissy sebagai ikon musik anak. Liriknya yang inspiratif mengajak anak-anak untuk berani bermimpi dan menjadi kebanggaan orang tua.

Mengapa Lagu Maissy Masih Relevan di Tahun 2026? Di tengah gempuran konten digital yang seringkali kurang sesuai untuk usia anak, lagu-lagu Maissy menawarkan konten yang murni. Liriknya fokus pada dunia bermain, edukasi, dan hubungan harmonis dengan keluarga. Secara musikalitas, aransemen lagu-lagu Maissy dikerjakan dengan serius oleh musisi profesional.

Kabar Maissy Pramaisshela Sekarang (Update 2026)

Banyak penggemar yang bertanya, ke mana perginya sang idola cilik? Sejak memutuskan mundur dari dunia hiburan untuk fokus pada pendidikan, Maissy telah bertransformasi total.

Pada tahun 2026 ini, Maissy Pramaisshela dikenal sebagai seorang dokter yang berdedikasi. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Maissy membuktikan bahwa kesuksesan di masa kecil sebagai artis tidak menghalanginya untuk meraih cita-cita mulia di dunia medis. Kehidupannya kini jauh dari sorot lampu panggung, namun ia tetap menjadi inspirasi sebagai sosok yang seimbang antara karier dan keluarga.

Apa lagu pertama Maissy Pramaisshela?

Lagu pertama yang membuat namanya meledak adalah "Ci Luk Ba" yang dirilis pada tahun 1996.

Maissy Pramaisshela sekolah di mana?

Maissy menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia (UI) dan kini berpraktik sebagai dokter.

Apakah Maissy masih aktif menyanyi?

Secara profesional, Maissy sudah tidak aktif lagi di industri musik dan lebih memilih fokus pada profesinya sebagai dokter dan kehidupan pribadinya. (H-4)