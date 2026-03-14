Maissy Mantan Penyanyi Cilik Buka Suara setelah Viral soal Isu Rumah Tangganya

MANTAN penyanyi cilik era 90-an, Pramaisshela Arinda Daryono Putri atau yang akrab disapa Maissy, akhirnya angkat bicara setelah namanya menjadi trending topic di berbagai platform media sosial pada pertengahan Maret 2026. Hal ini dipicu oleh isu dugaan perselingkuhan suaminya.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @pramaisshelarinda.md pada Kamis (12/3/2026), Maissy menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan doa yang mengalir deras kepadanya melalui pesan pribadi (DM).

Kondisi Terkini Maissy Pramaisshela

Maissy mengungkapkan bahwa kondisinya kini berangsur membaik setiap harinya. Meski sedang menghadapi cobaan berat dalam rumah tangganya, ia menegaskan akan tetap profesional dalam menjalankan tugas medisnya.

"Alhamdulillah, kondisi saya semakin membaik setiap harinya. Saya tetap berkomitmen menjalankan peran saya, baik sebagai seorang dokter residen maupun sebagai seorang ibu," tulis Maissy dalam unggahan Instagram Story-nya.

Maissy merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) angkatan 2008 dan saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis (PPDS) Penyakit Dalam.

Isu Perselingkuhan yang Menyeret Selebgram

Rumor keretakan rumah tangga Maissy bermula ketika netizen menemukan bukti-bukti dugaan kedekatan suaminya berinisial R dengan seorang selebgram sekaligus mahasiswi kedokteran berinisial CR. Isu ini semakin memanas setelah beredar kabar keduanya sempat berlibur bersama ke Jepang.

Hingga berita ini diturunkan, Maissy memilih untuk tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai prahara rumah tangganya. Ia menyatakan belum bisa menerima undangan wawancara atau tampil di media mana pun.

Fokus pada Pendidikan dan Anak

Pernikahan Maissy dan suaminya yang telah berjalan sejak 2014 ini telah dikaruniai tiga orang putra. Maissy memohon doa kepada masyarakat agar studinya sebagai calon dokter spesialis berjalan lancar demi masa depan anak-anaknya.

"Mohon dukungannya dalam doa agar studi saya berjalan lancar, serta demi kesehatan saya dan anak-anak," tutup pelantun lagu Jumpa Lagi tersebut.

Kasus ini memancing simpati luas dari netizen, terutama generasi milenial yang tumbuh besar dengan lagu-lagu Maissy. Banyak yang memberikan dukungan moral di kolom komentar unggahan terakhirnya, berharap Maissy tetap kuat menghadapi badai rumah tangga tersebut. (H-3)