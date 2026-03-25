Kepala BGN Minta Pria Joget Viral di SPPG Mohon Maaf ke Publik

Pria yang viral berjoget di SPPG sambil menunjukkan uang Rp6 Juta(Sosial media X)

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan sudah menegur pria yang berjoget di sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sembari menunjukkan insentif sebesar Rp6 juta. Ia meminta pria yang viral itu minta maaf ke publik.

Menurutnya, BGN juga meminta yang bersangkutan untuk memberikan pernyataan dan meminta maaf kepada publik.

“Sudah ditegur dan diminta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka ke publik,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (25/3).

Baca juga : Pesan Prabowo ke Kepala BGN saat Idul Fitri, Tingkatkan Standar SPPG

Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa sanksi juga diberikan karena hal ini yaitu penghentian SPPG sementara.

“Sementara SPPG-nya dihentikan,” tegas Dadan.

Dia pun mengimbau agar ke depan SPPG tidak lagi melakukan hal yang sama dan fokus pada peningkatan kualitas.

Baca juga : Kepala BGN: 93 Persen dari Rp268 Triliun Anggaran BGN Ditransfer ke Akun SPPG

“Kita perketat kualitas dan kepatuhan terhadap SOP serta Juknis (petunjuk teknis),” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya telah menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN untuk menemui pria tersebut dan memberi teguran keras.

"Kami lagi tugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan untuk bertemu. Ini barusan saya telepon Brigjen Doni Dewantoro, Direktur Tauwas wilayah II, sudah bertemu dan sudah ditegur keras," tuturnya.

Lebih lanjut, Nanik mengaku kecewa terhadap pria yang merupakan mitra pemilik SPPG tersebut. "Yang jelas kami sangat menyayangkan dan kecewa dengan sikap mitra yang demikian," ujar dia.

Dia pun menyoroti viral video joget pria tersebut di dalam sebuah dapur MBG tanpa dilengkapi APD. Nanik mempertanyakan aksi pria tersebut.

"Mengapa harus overacting seperti itu, apalagi ada konten-konten yang dia buat di dalam dapur tanpa APD. Tentu kami akan memantau dapurnya," ujarnya.

Nanik juga memastikan bahwa BGN telah memantau SPPG milik pria tersebut dan melakukan pembekuan sementara (suspend). SPPG milik pria itu di-suspend lantaran tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) setelah dicek BGN.

"Kebetulan setelah dicek dapurnya ternyata layout-nya salah dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)-nya tidak benar, jadi kita suspend," katanya.

Nanik juga mengatakan bahwa pria yang viral tersebut memiliki tujuh titik SPPG. Dia pun mengingatkan kepemilikan SPPG bukan proyek bisnis.

"Jadi saya ingat katanya sih, dia dapat tujuh dapur ya, tujuh titik. Tapi yang running baru satu yang udah mulai. Yang lainnya belum, belum running (beroperasi)," kata Nanik.

"Ini bukan bisnis ya. Ini adalah program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Bukan kemudian dilakukan seperti itu," sambungnya.

BGN sendiri telah melakukan suspend terhadap satu SPPG milik pria tersebut setelah diketahui tidak mematuhi petunjuk teknis (juknis). Sementara, keenam SPPG milik pria itu masih belum beroperasi dan akan diawasi ketat BGN selama proses pendirian hingga pelaksanaannya.

"Ini, ini, saya juga nggak tau dia, tapi yang running katanya baru satu. Nanti yang lainnya enam kita awasi," kata Nanik.

"(Alasan di-suspend) Salah layout. Jadi kan ada juknis tuh, layout-nya, misalnya dapur harus seperti ini. Maksudnya harus seperti, kan ada juknisnya. Nah itu salah layout-nya," sambungnya.

Nanik menyayangkan aksi pria tersebut berjoget di dalam dapur MBG tanpa APD hingga ramai jadi perbincangan publik. Dia lantas mengingatkan seluruh pemilik SPPG agar tidak melakukan hal serupa.

"Saya juga nggak suka juga, dia bikin konten lagi di dalam dapur yang tidak pakai APD, itu kan juga salah. Iyalah untuk pembelajaran yang lain. Nggak usah mitra aneh-aneh," pungkasnya. (H-4)