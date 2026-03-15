Viral Video Tito Kobra Preman Pakenjeng Garut Ancam Bunuh Kapolsek Usai Ditegur karena Mokel

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
WARGA Kabupaten Garut dihebohkan dengan aksi nekat seorang preman kampung bernama Tio alias Tito Kobra. Pria tersebut terekam kamera melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Kapolsek Pakenjeng, Iptu Muslih Hidayat, setelah tidak terima ditegur karena mengonsumsi minuman keras (miras) di siang hari saat bulan Ramadan alias yang kini kerap disebut 'mokel'.
Aksi heroik Kapolsek Pakenjeng yang berupaya melumpuhkan pelaku terekam dalam video berdurasi 4 menit 12 detik yang kini viral di media sosial. Dalam video tersebut, Iptu Muslih Hidayat yang masih mengenakan seragam dinas lengkap terlibat adu argumen sengit sebelum akhirnya terjadi kontak fisik untuk mengamankan pelaku.
Kapolsek Pakenjeng, Iptu Muslih Hidayat menjelaskan bahwa insiden ini merupakan buntut dari penertiban yang dilakukan beberapa hari sebelumnya. Saat itu, polisi tengah melakukan patroli usai kegiatan Safari Ramadan di sekitar area Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pakenjeng.
"Kami merasa curiga saat melintas melihat banyaknya sepeda motor terparkir tanpa pemilik di lokasi. Setelah dilakukan pengecekan, sejumlah pemuda di area bawah sedang mengonsumsi miras siang hari," ujar Muslih, Minggu (15/3/2026).
Meskipun sebelumnya sudah diberikan pembinaan berupa hukuman push-up dan pendataan terhadap delapan orang pemuda, Tito Kobra ternyata menyimpan dendam. Ia mendatangi Kapolsek secara tiba-tiba saat petugas tengah berbagi takjil bersama komunitas pemuda di Pakenjeng.
Pelaku mengaku merasa dipermalukan oleh tindakan aparat saat penggerebekan tersebut. "Dalam pertemuan, Tito menyampaikan keberatannya dan mengaku merasa dipermalukan. Kami sempat mencoba menjelaskan tindakan tersebut bagian dari tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat sesuai maklumat Forkopimda dan MUI," tambahnya.
Situasi semakin memanas ketika pelaku tidak menerima penjelasan petugas. Tito mulai mengeluarkan kata-kata kasar dan melontarkan ancaman pembunuhan kepada Kapolsek, Camat, dan anggota kepolisian lainnya. Perkelahian pun tak terelakkan selama beberapa menit sebelum akhirnya preman tersebut berhasil dilumpuhkan oleh petugas dengan bantuan warga.
Setelah berhasil diamankan, petugas menemukan sebilah golok kecil yang dibawa oleh pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Tito Kobra diduga kuat berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan aksinya, yang selama ini memang kerap meresahkan warga Kecamatan Pakenjeng.
Meski mendapatkan ancaman serius, Iptu Muslih Hidayat mengambil keputusan untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum formal. Ia menyatakan lebih memilih melakukan pembinaan intensif terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya yang dapat membahayakan ketertiban umum. (H-3)
DJ Panda menyampaikan bahwa ia berusaha bertemu dengan Erika Carlina. Tak sendiri, lelaki bernama asli Giovanni Surya Saputra ini mendatangi rumah Erika Carlina didampingi orangtuanya.
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi ancaman pembunuhan yang diterimanya di media sosial. Dia mengaku tidak khawatir dengan ancaman tersebut.
POLISI menangkap seorang pria yang mengancam warga dengan membawa panah dan busur serta membuat keributan di Jalan Hybrida Raya, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading
Pelemparan dua bangkai ayam ini terjadi pada Kamis (8/8) sekitar pukul 03.25 WIB. Pelemparan bangkai ayam ini diduga sebagai sebuah pengancaman.
Pada 12 Juli, The New York Times melaporkan Danyel Smith, mantan editor Vibe, mengingat kembali dugaan ancaman dari Sean “Diddy” Combs pada 1997 terkait sampul majalah.
Jauh sebelum pengabdiannya di dunia medis, nama Maissy Pramaisshela adalah penguasa panggung musik anak era 90-an dengan gaya centilnya yang khas.
Mantan penyanyi cilik Maissy Pramaisshela akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kabar miring yang menerpa rumah tangganya, sembari menegaskan komitmennya sebagai dokter residen.
Aldi Taher dikenal sebagai Raja Pansos dengan lagu-lagu nyelenehnya. Simak daftar lagu viral Aldi Taher mulai dari Messi, Mayor Teddy, hingga Aldis Burger.
Inilah lirik lengkap lagu "Aldis Burger" yang diciptakan Aldi Taher untuk mempromosikan bisnis kulinernya di Cempaka Putih.
BGN memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan menu lele dan tahu dimarinasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan
