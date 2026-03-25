Olahraga Pagi: Kunci Efektif Turunkan Risiko Diabetes hingga Penyakit Jantung

Headline
SEBUAH studi terbaru mengungkapkan bahwa waktu berolahraga memegang peranan krusial bagi kesehatan jantung. Aktivitas fisik yang dilakukan pada pagi hari terbukti memberikan perlindungan lebih tinggi terhadap risiko obesitas, diabetes tipe 2, hingga hipertensi dibandingkan olahraga pada waktu lainnya.
Berdasarkan data detak jantung dari hampir 15 ribu orang dewasa yang dihimpun melalui perangkat wearable, penelitian ini menyoroti manfaat signifikan olahraga pagi:
Menariknya, penurunan risiko ini tidak bergantung pada total durasi atau intensitas olahraga yang dilakukan, melainkan pada ketepatan waktu.
Orang dewasa yang aktif antara pukul 07.00–08.00 pagi mencatatkan kemungkinan terendah terkena penyakit arteri koroner.
Aubrey Grant, ahli kardiologi olahraga dari MedStar Health, menjelaskan bahwa teknologi masa kini membantu ilmuwan memahami bagaimana aktivitas fisik berinteraksi dengan ritme harian tubuh. Menurutnya, olahraga pagi lebih selaras dengan ritme sirkadian.
"Hormon kortisol mencapai puncaknya di pagi hari dan dapat mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi metabolisme," jelas Grant.
Selain manfaat jangka panjang bagi metabolisme, olahraga pagi berperan sebagai stimulan alami.
Aktivitas di awal hari ini mampu "menghidupkan" sistem tubuh lebih cepat dan memberikan asupan energi tambahan untuk menjalani rutinitas harian.
Hasil studi ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan jantung yang sehat, bukan hanya tentang "apa" olahraganya, tapi juga tentang "kapan" kita melakukannya. (Z-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved