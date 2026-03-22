Mengatur Makan Kue Lebaran yang Aman Bagi Penderita Diabetes

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MOMEN lebaran selalu identik dengan camilan manis yang sering ditemui di kue nastar, putri salju, atau pun cokelat kacang. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengingatkan kepada masyarakat terutama penderita diabetes agar lebih perhatian terhadap asupan makanan di momen lebaran ini. Kue-kue yang menjadi ciri khas lebaran sebaiknya dikonsumsi sewajarnya dan sebaiknya diselingi dengan buah-buahan.
"Kalau diganti dengan buah yang indeks glisemiknya kecil, misalnya apel, pir, atau bengkuang, nanti nafsu untuk makan makanan kue-kue tadi menjadi berkurang," kata Dante dalam Kemencast secara daring, Minggu (22/3).
Sehingga ia mengimbau kepada masyarakat agar makan buah di hari lebaran, supaya hasrat untuk makan makanan tinggi gula menjadi lebih sedikit.
Untuk mengatur makanan yang masuk di momen bahagia tersebut, masyarakat juga mharus mulai mempersiapkan pola pikirnya agar tetap makan teratur dan seimbang.
"Kalau dia terbiasa untuk makan makanan sehat, dia terbiasa untuk makan makanan yang seimbang, maka di hari lebaran pun dia akan makan seimbang. Jadi mulai dibiasakan," ujar Dante.
Puasa selama 30 hari memberikan khasiat dan pelajaran yang banyak, karena kesegaran yang didapat dari puasanya.
"Sayang nanti kalau dirusak sama kebiasaan makan yang berubah lagi menjadi berantakan. Jadi sebaiknya kebiasaan makan di bulan puasa yang sudah stabil ini diteruskan sesudah lebaran," pungkasnya. (H-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved