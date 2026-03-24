Tomat Bukan Sekadar Pelengkap, Ini 3 Manfaat yang Dicari Banyak Perempuan

TOMAT sering dianggap cuma pelengkap di piring. Padahal buah ini punya peran penting dalam menjaga kesehatan, terutama karena kandungan likopen, vitamin C, dan antioksidan lainnya.
Dilansir dari Nutrients, khasiat tomat berkaitan dengan perlindungan sel tubuh, kesehatan kulit, hingga penurunan risiko penyakit kronis.
Tomat dikenal kaya likopen, antioksidan yang membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Dalam beberapa penelitian, konsumsi likopen secara rutin dikaitkan dengan penurunan sensitivitas kulit terhadap paparan UV.
Kulit tidak mudah kemerahan dan lebih terlindungi dari penuaan dini. Ini bukan pengganti sunscreen, tapi jadi perlindungan tambahan dari dalam. Hal ini bermanfaat untuk yang fokus ke perawatan kulit.
Selain kulit, tomat juga berpengaruh pada kesehatan jantung. Likopen dalam tomat dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol jahat (LDL) dan peningkatan kolesterol baik (HDL).
Mengutip dari Nutrients, konsumsi tomat atau produk berbasis tomat secara rutin berhubungan dengan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Hal ini penting, karena penyakit jantung tetap jadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan global, termasuk pada perempuan.
Tomat juga masuk dalam kategori makanan dengan potensi efek protektif terhadap kanker. Beberapa studi epidemiologi menemukan hubungan antara konsumsi likopen dengan penurunan risiko kanker tertentu, termasuk kanker payudara.
Meski bukan solusi utama, tomat bisa jadi bagian dari strategi pencegahan pola makan. Antioksidan di dalamnya membantu melawan stres oksidatif yang jadi salah satu pemicu kerusakan sel.
Tomat mudah diakses, murah, dan fleksibel diolah, dari dimakan langsung sampai dimasak. Menariknya, likopen justru lebih mudah diserap tubuh saat tomat dipanaskan, seperti dalam saus atau sup. (Healthline/Nutrients/PubMed Central/Z-2)
