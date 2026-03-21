Indonesia Puncaki Produksi Nanas Dunia, Pakar Gizi Ingatkan Segudang Manfaatnya

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
INDONESIA kini resmi mengukuhkan posisinya sebagai produsen nanas terbesar di dunia. Dengan volume produksi menembus 3,2 juta ton per tahun, Indonesia berhasil memimpin pasar global, melampaui negara-negara produsen buah tropis lainnya di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika.
Capaian ini tidak hanya menunjukkan kekuatan sektor hortikultura nasional, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan konsumsi buah bergizi di dalam negeri.
Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Prof. Ahmad Sulaeman, menjelaskan bahwa buah bernama latin Ananas comosus ini bukan sekadar pelepas dahaga, melainkan sumber nutrisi yang padat. Nanas kaya akan karbohidrat, vitamin B (B1, B2, B3, dan B6), serta mineral penting seperti kalium dan magnesium.
"Vitamin C-nya sangat tinggi, cukup signifikan untuk kebutuhan vitamin kita," kata Prof. Ahmad.
Salah satu keunggulan utama nanas adalah kandungan enzim bromelin. Enzim ini memiliki sifat antiinflamasi yang efektif untuk menjaga kesehatan tulang dan meredakan keluhan sendi.
Menurut Prof. Ahmad, kandungan bromelin serta senyawa antioksidan dalam nanas memberikan manfaat medis yang nyata, mulai dari mempercepat pemulihan cedera otot hingga membantu penderita penyakit tertentu.
"Orang-orang yang sakit sendi, asam urat, itu ternyata bagus dengan mengonsumsi nanas karena ada kandungan bromelinnya. Kemudian juga antidiabetes. Nanas juga mengandung antioksidan yang sangat baik," ujarnya.
Tidak hanya itu, nanas juga mengandung serat tinggi yang sangat baik untuk sistem pencernaan serta berbagai senyawa fitokimia seperti alkaloid dan fenolik.
Dengan ketersediaan stok yang melimpah, nanas sangat mudah diintegrasikan ke dalam menu harian. Masyarakat dapat menikmatinya secara langsung, diolah menjadi jus, campuran salad, hingga bahan masakan dan selai.
Melimpahnya produksi nasional ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadikan nanas sebagai buah unggulan dalam mendukung gaya hidup sehat. (Z-1)
Salah satu senyawa unggulan dalam buah sitrus adalah hesperidin, yang diketahui membantu mengatur kadar gula darah serta melindungi sel tubuh dari kerusakan.
Para petani menerapkan metode panen cerdas iklim dan pemetikan selektif dengan tangan untuk menjaga cita rasa serta memperpanjang umur simpan buah.
Pemilihan asupan yang tepat, terutama buah-buahan, menjadi faktor penentu agar tubuh kembali bugar dan tetap sehat sepanjang bulan Ramadan.
Buah dan sayuran merupakan sumber serat harian yang sangat dibutuhkan tubuh untuk memastikan saluran cerna tetap berfungsi optimal meskipun frekuensi makan berkurang.
Ancaman utama dari Virus Nipah terletak pada angka kematiannya yang sangat tinggi, yakni mencapai 75%.
Kandungan bromelin dalam nanas dapat membantu meredakan peradangan, mempercepat pemulihan setelah cedera, serta mengurangi nyeri otot setelah berolahraga.
Buah ini dikenal dengan rasa manis-asamnya yang menyegarkan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.
Belum ada bukti ilmuah yang mendukung anggapan bahwa mengonsumsi nanas dapat berisiko bagi keguguran pada kehamilan. Nanas muda juga memiliki manfaat yang baik.
Nanas memiliki ciri khas berupa kulit yang keras dengan tekstur seperti sisik dan daun bermahkota di bagian atasnya.
Buah nanas berasal dari wilayah Amerika Selatan, khususnya Brazil dan Paraguay, namun kini telah menyebar dan dibudidayakan di berbagai daerah tropis di seluruh dunia.
