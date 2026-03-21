Indonesia Puncaki Produksi Nanas Dunia, Pakar Gizi Ingatkan Segudang Manfaatnya

Ilustrasi(Freepik)

INDONESIA kini resmi mengukuhkan posisinya sebagai produsen nanas terbesar di dunia. Dengan volume produksi menembus 3,2 juta ton per tahun, Indonesia berhasil memimpin pasar global, melampaui negara-negara produsen buah tropis lainnya di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika.

Capaian ini tidak hanya menunjukkan kekuatan sektor hortikultura nasional, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan konsumsi buah bergizi di dalam negeri.

Kandungan Nutrisi dan Bromelin

Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Prof. Ahmad Sulaeman, menjelaskan bahwa buah bernama latin Ananas comosus ini bukan sekadar pelepas dahaga, melainkan sumber nutrisi yang padat. Nanas kaya akan karbohidrat, vitamin B (B1, B2, B3, dan B6), serta mineral penting seperti kalium dan magnesium.

Baca juga : 10 Manfaat Nanas bagi Kesehatan Tubuh, Bisa Mengurangi Risiko Kanker

"Vitamin C-nya sangat tinggi, cukup signifikan untuk kebutuhan vitamin kita," kata Prof. Ahmad.

Salah satu keunggulan utama nanas adalah kandungan enzim bromelin. Enzim ini memiliki sifat antiinflamasi yang efektif untuk menjaga kesehatan tulang dan meredakan keluhan sendi.

Solusi Alami untuk Radang dan Sendi

Menurut Prof. Ahmad, kandungan bromelin serta senyawa antioksidan dalam nanas memberikan manfaat medis yang nyata, mulai dari mempercepat pemulihan cedera otot hingga membantu penderita penyakit tertentu.

Baca juga : 5 Buah Paling Sehat untuk Dimakan Saat Perut Kosong, Rahasia Tubuh Bugar Setiap Hari

"Orang-orang yang sakit sendi, asam urat, itu ternyata bagus dengan mengonsumsi nanas karena ada kandungan bromelinnya. Kemudian juga antidiabetes. Nanas juga mengandung antioksidan yang sangat baik," ujarnya.

Tidak hanya itu, nanas juga mengandung serat tinggi yang sangat baik untuk sistem pencernaan serta berbagai senyawa fitokimia seperti alkaloid dan fenolik.

Fleksibilitas Konsumsi

Dengan ketersediaan stok yang melimpah, nanas sangat mudah diintegrasikan ke dalam menu harian. Masyarakat dapat menikmatinya secara langsung, diolah menjadi jus, campuran salad, hingga bahan masakan dan selai.

Melimpahnya produksi nasional ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadikan nanas sebagai buah unggulan dalam mendukung gaya hidup sehat. (Z-1)