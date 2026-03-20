Ini 5 Buah yang Bisa Memperpanjang Umur

PENUAAN merupakan proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, pola makan dan gaya hidup sehat diketahui memiliki peran besar dalam menentukan kualitas hidup serta peluang umur panjang seseorang. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan rutin mengonsumsi buah-buahan.

Dilansir dari laman Health, beberapa jenis buah mengandung senyawa penting seperti antioksidan, serat, hingga vitamin yang mampu melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis. Tak hanya itu, buah-buahan ini juga berperan dalam memperlambat proses penuaan secara biologis.

Berikut 5 Buah yang Bisa Memperpanjang Umur

1. Buah Beri

Buah beri seperti blueberry, stroberi, dan raspberry dikenal kaya akan antioksidan, khususnya polifenol seperti antosianin. Kandungan ini berfungsi melindungi sel tubuh dari kerusakan.

Selain itu, konsumsi buah beri secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronis, termasuk penyakit jantung. Senyawa flavonoid di dalamnya juga berperan dalam menjaga kesehatan otak.

Buah beri bisa dikonsumsi sebagai camilan, dicampur ke dalam smoothie, atau dijadikan topping untuk yogurt dan oatmeal.

2. Apel

Apel menjadi salah satu buah yang mudah ditemukan, terjangkau, dan praktis dikonsumsi setiap hari. Konsumsi apel secara rutin diketahui berkaitan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular serta peningkatan kesehatan usus.

Kandungan serat larut dalam apel membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran pencernaan. Apel juga mengandung vitamin C dan polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan.

Buah ini dapat dinikmati langsung bersama kulitnya, diolah menjadi salad, atau dipadukan dengan selai kacang sebagai camilan sehat.

3. Kiwi

Kiwi merupakan sumber serat yang sangat baik, yang berperan penting dalam mendukung umur panjang. Pola makan tinggi serat diketahui dapat membantu memperlambat proses penuaan.

Penelitian menunjukkan bahwa asupan serat yang cukup berkaitan dengan telomer yang lebih panjang, yaitu bagian pelindung DNA yang berhubungan dengan penuaan biologis yang lebih lambat.

Selain itu, diet tinggi serat juga membantu menurunkan risiko penyakit serius seperti penyakit jantung dan kanker usus besar. Mengonsumsi kiwi bersama kulitnya bahkan dapat meningkatkan kandungan serat secara signifikan.

4. Alpukat

Berbeda dengan buah lainnya, alpukat mengandung lemak sehat yang tinggi dan rendah karbohidrat. Hal ini membuatnya cocok untuk mendukung kesehatan metabolisme, terutama bagi mereka yang menjalani diet rendah karbohidrat.

Konsumsi alpukat juga dikaitkan dengan profil lemak darah yang lebih baik serta kesehatan jantung yang optimal, terutama jika digunakan sebagai pengganti makanan tinggi lemak jenuh.

Alpukat bisa diolah menjadi smoothie, campuran salad, hingga menu sarapan seperti sandwich telur dan alpukat.

5. Buah Sitrus

Buah sitrus seperti jeruk dan grapefruit kaya akan vitamin C, mineral, serta fitonutrien yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan jantung.

Salah satu senyawa unggulan dalam buah sitrus adalah hesperidin, yang diketahui membantu mengatur kadar gula darah serta melindungi sel tubuh dari kerusakan. Senyawa ini juga berpotensi memperlambat proses penuaan.

Untuk mengonsumsinya, buah sitrus bisa dijadikan camilan segar atau ditambahkan ke dalam air minum dalam bentuk perasan lemon atau jeruk nipis.

Sumber: Health.