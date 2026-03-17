Kampanye Garden of Europe Bawa Standar Kualitas Uni Eropa ke Meja Makan Keluarga Indonesia

KONSUMEN Indonesia kini semakin dimudahkan dalam mendapatkan produk pangan berkualitas tinggi. Melalui kampanye Garden of Europe, buah apel dan kiwi asal Eropa hadir di pasar tanah air dengan membawa jaminan standar keamanan, kualitas, dan keberlanjutan yang ketat.
Produk ini bukan sekadar buah biasa, melainkan hasil dari perjalanan panjang perkebunan di Polandia dan Yunani yang mengedepankan kelestarian lingkungan.
Keunggulan utama dari apel dan kiwi Eropa terletak pada kepatuhan para petaninya terhadap kerangka kerja sertifikasi internasional. Beberapa sistem perlindungan pangan yang diterapkan antara lain:
Sistem HACCP: Digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keamanan pangan di seluruh tahap produksi.
Rangkaian sertifikasi ini menjadi bukti nyata bahwa setiap buah ditanam, dipanen, dan diangkut di bawah pengawasan cermat guna memenuhi persyaratan Uni Eropa maupun global.
Selain aspek keamanan, proses produksi buah-buahan ini juga sangat memperhatikan dampak lingkungan.
Para petani menerapkan metode panen cerdas iklim dan pemetikan selektif dengan tangan untuk menjaga cita rasa serta memperpanjang umur simpan buah.
Logistik rantai dingin (cold chain) juga diterapkan secara disiplin untuk memastikan kesegaran tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen.
Di sisi lingkungan, praktik ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk kompos, irigasi hemat air, serta pengurangan pestisida menjadi prioritas utama guna mendukung tujuan lingkungan global.
Piotr Janota, Presiden Asosiasi Distributor Buah dan Sayuran Polandia, Fruit Union, menekankan pentingnya tanggung jawab dalam setiap proses panen.
“Setiap apel dan kiwi yang kami panen membawa bentuk kepedulian dari kebun kami dan rasa tanggung jawab terhadap mereka yang menikmatinya. Dengan mematuhi standar ketat Eropa terkait keamanan, keberlanjutan, dan ketenagakerjaan yang adil, kami memastikan bahwa buah yang tersaji di meja Anda tidak hanya segar dan lezat, tetapi juga ditanam dengan rasa hormat terhadap alam dan komunitas di baliknya,” ujar Janota.
Bagi masyarakat yang peduli terhadap kesehatan dan keberlanjutan, memilih produk bersertifikat adalah langkah bijak. Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Indonesia bersedia membayar lebih untuk produk yang dibudidayakan secara berkelanjutan.
Saat berbelanja, konsumen disarankan untuk memeriksa keterangan
Asal Uni Eropa (EU origin) pada label produk. Keberadaan logo sertifikasi atau kode QR juga dapat digunakan untuk menelusuri informasi detail mengenai asal-usul buah tersebut.
Kampanye Garden of Europe ini diselenggarakan oleh konsorsium Koperasi Pertanian Neapoli Agrinio AS NEAPOLIS dan Asosiasi Distributor Buah dan Sayuran Polandia FRUIT UNION. (Z-1)
