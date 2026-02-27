Indonesia Produsen Terbesar Dunia, Ini Segudang Manfaat Nanas Menurut Pakar Kesehatan

Ilustrasi(Freepik.com)

NANAS bukan sekedar buah tropis yang menyegarkan. Namun buah berwarna kuning cerah ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

“Nanas ini sudah diakui banyak manfaatnya bagi kesehatan kita. Di antaranya kandungan seratnya yang bagus untuk pencernaan," ungkap Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Profesor Ahmad Sulaeman.

Ia membeberkan bahwa buah dengan nama latin Ananas comosus ini memiliki rasa manis segar berpadu sedikit asam.

Di balik cita rasanya, nanas menyimpan beragam zat gizi penting. Nanas mengandung karbohidrat, vitamin larut air terutama vitamin C, serta vitamin B seperti B1, B2, B3, dan B6.

“Vitamin C-nya sangat tinggi, cukup signifikan untuk kebutuhan vitamin kita,” katanya dalam siaran pers yang diterima Jumat (27/2).

Berkhasiat bagi tulang

Masih menurutnya, nanas juga mengandung mineral seperti kalium, magnesium, dan potasium yang berperan dalam metabolisme dan kesehatan tulang.

Keistimewaan lain dari nanas terletak pada kandungan enzim bromelin. Enzim ini dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan membantu mengatasi keluhan sendi.

Kandungan bromelin dalam nanas dapat membantu meredakan peradangan, mempercepat pemulihan setelah cedera, serta mengurangi nyeri otot setelah berolahraga.

“Orang-orang yang sakit sendi, asam urat, itu ternyata bagus dengan mengonsumsi nanas karena ada kandungan bromelinnya. Kemudian juga antidiabetes. Nanas juga mengandung antioksidan yang sangat baik,”bebernya.

Selain bromelin, terdapat pula berbagai fitokimia seperti alkaloid dan senyawa fenolik yang meski jumlahnya kecil, tetap memberikan manfaat besar bagi kesehatan.

Tak hanya dapat dikonsumsi langsung, nanas juga bisa diolah menjadi jus, campuran salad buah, bahan masakan, hingga selai. Dengan produksi melimpah dan kandungan gizi yang lengkap, nanas berpotensi menjadi salah satu buah unggulan dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia.

Terbesar dunia

Fakta lain berkaitan dengan nanas ini juga diungkapnya. Ternyata, Indonesia saat ini tercatat sebagai produsen nanas terbesar di dunia. Volume produksi lebih dari 3,2 juta ton per tahun.

Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global, jauh mengungguli negara-negara lain penghasil buah tropis ini. Produksi nanas global memang didominasi negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika yang memiliki iklim tropis ideal.

Namun, capaian Indonesia menunjukkan potensi besar sektor hortikultura nasional, sekaligus membuka peluang peningkatan konsumsi dalam negeri berbasis pangan bergizi. (H-2)