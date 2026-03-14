Bahaya Asupan Nutrisi Asal-asalan, Atlet dan Masyarakat Diingatkan Risiko Cedera

Dokter Gizi RS Atma Jaya peringatkan atlet dan masyarakat soal bahaya konsumsi suplemen sembarangan.

PEMAHAMAN nutrisi yang dangkal di kalangan atlet dan masyarakat umum berisiko tinggi memicu cedera hingga penurunan daya tahan tubuh. Salah satu kesalahan fatal yang sering ditemukan adalah konsumsi suplemen dan minuman energi mengandung creatine secara sembarangan.

Dokter Spesialis Gizi Klinik RS Atma Jaya, Nanny Djaya,menegaskan bahwa asupan gizi yang tidak terukur bisa berdampak buruk bagi metabolisme. Ia menyoroti tren penggunaan creatine yang kini marak dalam produk minuman energi.

"Mengonsumsi creatine itu ada dosisnya sesuai kebutuhan. Seorang atlet memang harus berkonsultasi ke dokter nutrisi atau gizinya, tidak boleh sembarangan," tegas Nanny dilansir dari Antara, Sabtu (14/3).

Selain masalah suplemen, Nanny mengingatkan masyarakat yang telah memasuki usia 30 tahun ke atas untuk merombak pola makan. Menurutnya, seiring bertambahnya usia, tubuh membutuhkan lebih banyak asupan protein dan harus mulai memangkas konsumsi karbohidrat secara signifikan.

Ia juga menyayangkan minimnya pengetahuan publik mengenai vitamin nootropik (seperti B1 dan B2) yang krusial bagi fungsi saraf dan energi. Padahal, nutrisi premium ini bisa didapatkan dari bahan pangan lokal yang murah dan mudah dijangkau.

"Vitamin tersebut banyak terkandung dalam kacang hijau, tahu, dan tempe. Ini jarang diketahui, padahal sangat efektif menunjang performa fisik jika dikonsumsi dengan benar," tambahnya.

Melalui peresmian Sport Clinic terintegrasi ini, RS Atma Jaya berupaya memberikan edukasi bahwa proses pemulihan dari cedera hingga kembali ke performa maksimal (recovery) wajib melibatkan pengaturan nutrisi yang presisi, bukan sekadar terapi fisik. (Z-10)