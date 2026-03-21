Cedera Hamstring, Cristiano Ronaldo Absen Bela Portugal Lawan AS dan Meksiko

CRISTIANO Ronaldo dipastikan absen membela timnas Portugal dalam laga uji coba melawan timnas Amerika Serikat (AS) dan timnas Meksiko. Kepastian ini didapat setelah Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) tidak menyertakan nama penyerang berusia 41 tahun tersebut dalam daftar skuad terbaru yang dirilis pada Jumat.
Absennya sang kapten merupakan kelanjutan dari kondisi kebugarannya yang belum pulih.
Pelatih Al Nassr, Jorge Jesus, sebelumnya, mengonfirmasi bahwa Ronaldo tengah berada di Spanyol untuk menjalani perawatan intensif akibat cedera hamstring.
Akibat cedera ini, Ronaldo sudah melewatkan sejumlah pertandingan penting, di antaranya:
Absen dalam kemenangan Al Nassr atas Neom dan Al Khaleej di Liga Arab Saudi.
Batal memperkuat tim dalam laga AFC Champions League Two melawan Al Wasl (laga akhirnya ditunda karena situasi keamanan di Timur Tengah).
Keputusan ini membuat Ronaldo harus menunda kepulangannya ke lapangan hijau Amerika Serikat hingga putaran final Piala Dunia 2026. Terakhir kali pemegang rekor 143 gol internasional ini merumput di AS adalah saat tur pramusim bersama Real Madrid pada tahun 2017.
Meski sempat dibayangi sanksi kartu merah dari laga kualifikasi melawan timnas Irlandia, Ronaldo dipastikan bisa tampil di laga pembuka Piala Dunia. Komite Disiplin FIFA memutuskan untuk menangguhkan dua dari tiga laga sanksinya dengan masa percobaan satu tahun.
Portugal sendiri tergabung di Grup K dan akan memulai perjuangannya di Stadion NRG, Houston, pada 17 Juni mendatang melawan pemenang antara Kaledonia Baru, Jamaika, atau RD Kongo. Selain itu, mereka akan bersaing dengan Uzbekistan dan Kolombia.
Kiper: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting).
Bek: Matheus Nunes (Man City), Diogo Dalot (Man Utd), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica).
Gelandang: Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man Utd), Rodrigo Mora (Porto).
Penyerang: Ricardo Horta (Braga), Pedro Goncalves (Sporting), Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG). (Ant/Z-1)
Al Nassr sukses melakukan comeback dramatis 3-1 atas Al Feiha meski Cristiano Ronaldo gagal penalti. Simak rapor pertandingan selengkapnya.
Hasil Al Feiha vs Al Nassr berakhir 1-3. Meski Cristiano Ronaldo gagal penalti, Al Nassr bangkit lewat gol Sadio Mane dan Joao Felix. Cek statistik lengkapnya!
Update klasemen Saudi Pro League per Februari 2026. Al Nassr memimpin persaingan ketat dengan Al Ahli dan Al Hilal. Cek daftar top skor dan statistik terbaru.
Cristiano Ronaldo menyatakan kebahagiaannya di Al Nassr, ingin tetap di Arab Saudi, dan membantu tim memuncaki klasemen Liga Saudi setelah mencetak dwigol melawan Al Hazem.
Cristiano Ronaldo sukses mencetak gol pembuka dalam Al Nassr menang 2-0 atas Al Fateh, Sabtu (14/2).
Cedera ini terjadi saat Thibaut Courtois membela Los Blancos dalam laga krusial leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, tengah pekan ini.
Kehilangan Reece James menjadi pukulan telak bagi Chelsea, mengingat perannya yang vital di lini pertahanan sekaligus sebagai pemimpin di lapangan.
Leandro Trossard absen saat Arsenal membungkam Everton 2-0 di ajang Liga Primer Inggris, Minggu (15/3) lalu.
Dokter Gizi RS Atma Jaya peringatkan atlet dan masyarakat soal bahaya konsumsi suplemen sembarangan serta pentingnya protein di usia 30+.
Miliano Jonathans mengalami cedera saat ia memperkuat klubnya, Excelsior, dalam laga lanjutan Liga Belanda kontra SC Heerenveen di Stadion Woudestein, Rotterdam, Minggu (8/3).
