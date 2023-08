Melalui Nutrisi, Dancow Ajak Para Bunda Terapkan Pola Asuh Benar

PERUSAHAN Nestlé Dancow telah hadir sejak 1922, dan secara konsisten menyediakan gizi terbaik untuk mendukung proses tumbuh kembang si buah hati.

Pada 2016, Nestlé Dancow menghadirkan program “Aku Dan Kau Siap Sekolah” (ADKSS) di Indonesia, untuk menginspirasi para bunda dalam memahami pentingnya pola asuh anak dan pemberian gizi seimbang bagi anak usia sekolah.

Tahun ini, tepatnya Januari hingga Juli 2023, program ADKSS dilaksanakan di 19 tempat di wilayah rural di Pulau Jawa dengan serangkaian kegiatan, mulai dari seminar gizi bagi Bunda, maupun senam bersama dan prakarya bagi si buah hati.

Selaras dengan tujuan Nestlé untuk menggunakan potensi makanan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu, saat ini dan untuk generasi mendatang, Nestlé Dancow hadir sebagai sahabat terpercaya bagi bunda dan menginspirasi mereka dalam mendampingi tumbuh kembang Si Buah Hati.

Program 'Aku Dan Kau Siap Sekolah'

Senior Brand Manager Children Dairy Nestlé Indonesia, Christian Aldo Simandjuntak, menjelaskan,“Komitmen Nestlé Dancow sebagai mitra terpercaya bagi orang tua, khususnya para bunda diwujudkan melalui program “Aku Dan Kau Siap Sekolah” (ADKSS)."

"Melalui program ini, kami ingin menginspirasi para Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si buah Hati, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi apa pun yang mereka inginkan (nurturing their freedom to be) melalui dukungan gizi, stimulasi, dan cinta kasih”.

Pada 2023, sebanyak 226.120 bunda berpartisipasi pada seminar pola asuh dan gizi. Sedangkan selama tiga tahun terakhir, program ADKSS telah berhasil dilaksanakan di 200 kota di Indonesia, dengan total penerima manfaat sebanyak 639.434 Bunda dari 4.363 sekolah dan 914 pemukiman.

Melalui penyelenggaraan seminar gizi bersama dengan pakar, Nestlé Dancow menyampaikan pentingnya peran bunda dalam menerapkan pola asuh yang benar, khususnya pemberian asupan gizi seimbang dalam membantu anak untuk siap sekolah.

Sesuai Panduan dari Kemenkes

Pada proses tumbuh kembang anak, orang tua, terutama bunda memiliki peranan yang paling penting. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menganjurkan bagi orang tua untuk menyiapkan porsi makan bagi si buah hati sesuai dengan panduan Isi Piringku.

Panduan terdiri dari atas seperempat karbohidrat untuk memenuhi energi yang dibutuhkan, setengah porsi sayur dan buah yang membantu memelihara fungsi organ serta menyediakan antioksidan, dan seperempat protein yang bermanfaat untuk pembentukan sel dan otot.

“Tumbuh kembang si buah hati akan optimal jika kebutuhan gizinya terpenuhi dengan baik melalui konsumsi makanan yang terdiri atas karbohidrat, sayur, buah, protein; air putih yang cukup; pembatasan konsumsi gula, garam, dan minyak; serta aktivitas fisik yang mendukung pertumbuhan anak seperti berolahraga,” ujar Eka Herdiana, Corporate Nutritionist Nestlé Indonesia.

Selain menyiapkan makanan yang mengandung karbohidrat dan protein, tumbuh kembang anak juga perlu didukung dengan vitamin sumber protein hewani lainnya seperti susu.

“Umur 5 sampai 15 tahun biasa disebut sebagai 10 tahun periode emas bagi si buah hati. Susu merupakan salah satu sumber protein penting yang dapat mendorong tumbuh kembang si buah hati," jelasnya.

"Mengonsumsi dua gelas susu Dancow per hari saat pagi hari dan sebelum tidur akan turut membantu pemenuhan gizi seimbang yang baik bagi anak usia sekolah,” tambah Eka. (RO/S-4)