Kisah Pemilik Pusat Susu Memberdayakan Peternak Kuda di Tulungagung

Pemilik usaha dan brand susu kuda Pusat Susu Abdu Sholeh(MI/HO)

DI balik botol susu kuda Pusat Susu, ada banyak cerita soal pemberdayaan masyarakat local khususnya di Tulungagung Jawa Tengah.

Seperti diungkapkan Abdu Sholeh, pemilik usaha dan brand susu kuda Pusat Susu, ia bertekad menjalankan bisnis untuk menebar banyak manfaat kepada masyarakat.

“Tentu. Pusat Susu membuka lapangan kerja baru, mulai dari peternak, pengolah susu, hingga tim distribusi,” kata Abdu Sholeh, Sabtu (9/8).

Tidak sebatas hal itu, Pusat Susu juga memprioritaskan pemasok dari daerah sekitar. Hasilnya, ekonomi masyarakat lokal pun ikut bergerak.

Abdu menambahkan, ia membuat kerja sama dengan para pemasuk dengan seleksi dan prosedur yang ketat. Para peternak kuda yang terlibat wajib memiliki standar pemeliharaan hewan sehat dan higienis.

“Kerja sama ini memastikan kualitas susu tetap terjaga sekaligus membantu kesejahteraan para peternak,” jelasnya.

Selain urusan bisnis, Pusat Susu juga memeliki sisi sosial. Abdu rutin mengadakan edukasi gizi gratis kepada masyarakat.

Ada juga program donasi susu buat anak-anak dan lansia yang butuh nutrisi tambahan.

Bagi Abdu, apa yang sudah dijalaninya selama ini bagian dari sebuah visi dan misi besar, yakni menghadirkan manfaat, bukan hanya sekedar keuntungan. (Z-1)