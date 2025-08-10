Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Kisah Pemilik Pusat Susu Memberdayakan Peternak Kuda di Tulungagung

Basuki Eka Purnama
10/8/2025 10:40
Kisah Pemilik Pusat Susu Memberdayakan Peternak Kuda di Tulungagung
Pemilik usaha dan brand susu kuda Pusat Susu Abdu Sholeh(MI/HO)

DI balik botol susu kuda Pusat Susu, ada banyak cerita soal pemberdayaan masyarakat local khususnya di Tulungagung Jawa Tengah. 

Seperti diungkapkan Abdu Sholeh, pemilik usaha dan brand susu kuda Pusat Susu, ia bertekad menjalankan bisnis untuk menebar banyak manfaat kepada masyarakat.   

“Tentu. Pusat Susu membuka lapangan kerja baru, mulai dari peternak, pengolah susu, hingga tim distribusi,” kata Abdu Sholeh, Sabtu (9/8).

Baca juga : Asupan Susu Formula Jadi Wajib dalam Kondisi Tertentu

Tidak sebatas hal itu, Pusat Susu juga memprioritaskan pemasok dari daerah sekitar. Hasilnya, ekonomi masyarakat lokal pun ikut bergerak.

Abdu menambahkan, ia membuat kerja sama dengan para pemasuk dengan seleksi dan prosedur yang ketat. Para peternak kuda yang terlibat wajib memiliki standar pemeliharaan hewan sehat dan higienis.

“Kerja sama ini memastikan kualitas susu tetap terjaga sekaligus membantu kesejahteraan para peternak,” jelasnya.

Baca juga : Festival Ayam, Telur, dan Susu 2025 Dukung Penyediaan Protein Hewani

Selain urusan bisnis, Pusat Susu juga memeliki sisi sosial. Abdu rutin mengadakan edukasi gizi gratis kepada masyarakat. 

Ada juga program donasi susu buat anak-anak dan lansia yang butuh nutrisi tambahan.

Bagi Abdu, apa yang sudah dijalaninya selama ini bagian dari sebuah visi dan misi besar, yakni menghadirkan manfaat, bukan hanya sekedar keuntungan. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved