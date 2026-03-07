Perjalanan 7 Tahun Vidi Aldiano Melawan Kanker Ginjal: Dari Singapura hingga Nafas Terakhir

Mendiang Vidi Aldiano saat kemoterapi ditemani sang ibu.(Dok. Instagram Vidi Aldiano)

KABAR duka menyelimuti dunia hiburan Tanah Air. Penyanyi berbakat Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026. Vidi mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 16.30 WIB setelah berjuang melawan kanker ginjal selama tujuh tahun terakhir.

Kabar berpulangnya pemilik nama lengkap Oxavia Aldiano ini dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Dalam pesan yang beredar, sang ayah, Harry Kiss, menyebutkan bahwa Vidi meninggal dunia dengan tenang didampingi oleh keluarga tercinta.

"Telah wafat anak saya: OXAVIA ALDIANO bin HARRY APRIANTO. Vidi wafat didampingi seluruh keluarga besar yang ikhlas akan kepergiannya menghadap Allah SWT, 7 Maret jam 16.30," tulis pesan tersebut.

Kronologi Vidi Aldiano Melawan Kanker Ginjal

Perjalanan Vidi Aldiano melawan kanker dimulai pada akhir 2019. Kala itu, ia secara mengejutkan mengumumkan melalui media sosialnya bahwa dirinya didiagnosis kanker ginjal stadium tiga. Vidi langsung bertolak ke Singapura untuk menjalani operasi pengangkatan ginjal kiri.

Setelah sempat dinyatakan bersih, pada tahun 2023, Vidi kembali membawa kabar bahwa sel kankernya telah bermetastasis atau menyebar ke beberapa titik di tubuhnya. Sejak saat itu, ia rutin menjalani perawatan intensif yang sering ia sebut sebagai 'Spa Day'.

Selama tujuh tahun, Vidi melewati berbagai fase pengobatan di berbagai negara:

Desember 2019: Diagnosis pertama dan operasi pengangkatan satu ginjal di Singapura.

2020-2022: Masa pemulihan dan tetap aktif berkarya meski dengan satu ginjal.

September 2023: Mengumumkan kanker menyebar ke beberapa titik (metastasis).

2024-2025: Menjalani pengobatan rutin di Jakarta, Penang (Malaysia), dan Thailand.

Februari 2026: Penampilan publik terakhir yang memperlihatkan semangatnya meski kondisi fisik mulai menurun.

Duka Mendalam Sahabat

Kepergian Vidi Aldiano meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan artis. Deddy Corbuzier, sahabat dekat Vidi dalam program Podhub, mengungkapkan rasa kehilangannya melalui media sosial. "My heart is broken. Badly broken. You gone too soon, beautiful soul," tulis Deddy.

Penyanyi Yura Yunita juga dikabarkan langsung bertolak kembali ke Jakarta usai menjalani ibadah umrah demi mengantarkan sang sahabat ke peristirahatan terakhirnya. Vidi Aldiano dikenal sebagai "Duta Persahabatan" karena kedekatannya dengan hampir seluruh kalangan artis di Indonesia.

Selamat jalan, Vidi Aldiano. Perjuangan dan semangatmu akan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang. (H-3)