Mengenal Kanker Ginjal Clear Cell Renal Cell Carcinoma: Belajar dari Perjuangan Vidi Aldiano

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Dunia hiburan Indonesia berduka atas berpulangnya penyanyi berbakat Vidi Aldiano pada 7 Maret 2026. Selama tujuh tahun, pelantun lagu "Nuansa Bening" ini menjadi simbol ketegaran bagi para cancer warrior di tanah air. Vidi didiagnosis mengidap kanker ginjal jenis Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC), sebuah kondisi medis yang menuntut pemahaman mendalam mengenai deteksi dini dan penanganan yang tepat.
Apa sebenarnya kanker ginjal ccRCC itu, dan mengapa penyakit ini begitu agresif? Berikut adalah ulasan lengkapnya.
Kanker ginjal bukan merupakan penyakit tunggal. Jenis yang diidap oleh Vidi Aldiano, yaitu Clear Cell Renal Cell Carcinoma, adalah subtipe karsinoma sel ginjal yang paling umum, mencakup sekitar 70-80% dari seluruh kasus kanker ginjal pada orang dewasa.
Disebut "clear cell" karena di bawah mikroskop, sel-sel kanker ini tampak bening atau transparan akibat kandungan lemak dan gula (glikogen) di dalamnya. Kanker ini bermula pada sel-sel yang melapisi tubulus kecil di ginjal, yang berfungsi menyaring darah.
Salah satu tantangan terbesar kanker ginjal adalah sifatnya yang "silent" atau tanpa gejala pada stadium awal. Vidi Aldiano sendiri awalnya menduga kondisinya hanyalah kista biasa sebelum akhirnya terdeteksi sebagai kanker stadium 3 pada 2019.
Beberapa gejala yang patut diwaspadai meliputi:
Hingga tahun 2026, dunia medis telah mencapai kemajuan pesat dalam menangani kanker ginjal stadium lanjut:
Penggunaan obat-obatan yang merangsang sistem imun tubuh untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker secara mandiri. Metode ini sering disebut Vidi sebagai bagian dari "Spa Day"-nya.
Obat yang bekerja spesifik menghambat jalur pertumbuhan sel kanker atau memutus suplai nutrisi ke tumor tanpa merusak sel sehat di sekitarnya secara masif.
Operasi pengangkatan tumor primer pada ginjal untuk meningkatkan efektivitas terapi sistemik lainnya, bahkan ketika kanker sudah menyebar ke bagian tubuh lain.
Jika ditemukan pada stadium awal (stadium 1 atau 2), peluang kesembuhan melalui operasi sangat tinggi. Namun, untuk stadium lanjut seperti metastasis, fokus pengobatan adalah mengontrol pertumbuhan sel dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
Faktor risiko utamanya meliputi kebiasaan merokok, obesitas (BMI > 25), hipertensi (darah tinggi), serta riwayat penyakit ginjal kronis.
|Langkah Tindakan
|Keterangan
|Medical Check-Up
|Lakukan USG abdomen secara rutin jika ada riwayat keluarga.
|Kontrol Tekanan Darah
|Hipertensi adalah salah satu pemicu kerusakan sel ginjal.
|Gaya Hidup Sehat
|Berhenti merokok dan jaga berat badan ideal.
Perjuangan Vidi Aldiano memberikan pelajaran berharga bahwa deteksi dini dan semangat pantang menyerah adalah kunci utama dalam menghadapi kanker. Mari lebih peduli pada kesehatan ginjal kita sejak dini.
Kanker ginjal adalah kondisi medis di mana sel-sel abnormal di dalam ginjal tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk massa yang disebut tumor ganas.
Jenazah Vidi Aldiano dimakamkan di TPU Tanah Kusir pagi ini di tengah guyuran hujan.
Simak daftar obat dan prosedur pengobatan kanker ginjal yang ditanggung BPJS Kesehatan 2026. Belajar dari perjuangan Vidi Aldiano melawan ccRCC.
Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah 7 tahun berjuang melawan kanker ginjal. Simak perjalanan inspiratif sang 'Cancer Warrior'.
Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah 6 tahun berjuang melawan kanker ginjal. Simak profil Sheila Dara dan kisah keteguhan sang penyanyi hingga akhir hayat.
Temukan jenis olahraga terbaik untuk mencegah kanker ginjal. Belajar dari semangat Vidi Aldiano dalam menjaga kebugaran di tengah perjuangan medis.
Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah 7 tahun berjuang melawan kanker ginjal. Simak perjalanan inspiratif sang 'Cancer Warrior'.
Temukan jenis olahraga terbaik untuk mencegah kanker ginjal. Belajar dari semangat Vidi Aldiano dalam menjaga kebugaran di tengah perjuangan medis.
Temukan pola makan terbaik untuk mencegah kanker ginjal yang diderita Vidi Aldiano. Panduan lengkap diet sehat, daftar makanan pelindung, dan kebiasaan yang harus dihindari.
PENYANYI Indonesia, Vidi Aldiano, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3) pukul 16.33 WIB di usia 35 tahun. Ini rangkuman perjalanan Vidi melawan kanker ginjal.
Mengenang kronologi perjuangan Vidi Aldiano melawan kanker ginjal sejak 2019 hingga mengembuskan napas terakhir pada 7 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved