5 Jenis Olahraga Terbaik untuk Mencegah Kanker Ginjal, Penyakit Vidi Aldiano

Ilustrasi(Freepik.com)

Kepergian Vidi Aldiano pada 7 Maret 2026 meninggalkan warisan semangat yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Meski berjuang melawan kanker ginjal sejak 2019, Vidi dikenal tetap aktif menjaga kebugaran fisiknya. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas fisik bukan sekadar hobi, melainkan investasi vital dalam mencegah dan melawan penyakit degeneratif.

Penelitian medis terbaru di tahun 2026 mengonfirmasi bahwa aktivitas fisik yang terukur dapat menurunkan risiko Renal Cell Carcinoma (RCC) hingga 22%. Berikut adalah panduan jenis olahraga terbaik untuk menjaga kesehatan ginjal Anda.

1. Latihan Kardiovaskular: Penjaga Tekanan Darah

Kanker ginjal sangat erat kaitannya dengan hipertensi. Olahraga kardio seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Ketika tekanan darah terkontrol, beban filtrasi pada ginjal berkurang, sehingga meminimalkan risiko kerusakan sel DNA di dalam nefron.

Baca juga : 7 Pola Makan Sehat untuk Mencegah Kanker Ginjal, Penyakit yang Diderita Vidi Aldiano

Rekomendasi: Lakukan jalan cepat minimal 30 menit sehari untuk membantu menjaga fungsi ginjal tetap optimal.

2. Latihan Beban (Strength Training)

Obesitas adalah faktor risiko utama kanker ginjal. Jaringan lemak berlebih dapat memicu peradangan kronis yang merusak organ. Latihan beban membantu meningkatkan massa otot dan metabolisme, sehingga tubuh lebih efisien dalam mengelola hormon insulin yang berpengaruh pada pertumbuhan sel.

3. Intensitas Olahraga yang Disarankan

Berdasarkan standar kesehatan terbaru, berikut adalah pembagian durasi olahraga yang ideal untuk pencegahan kanker:

Jenis Aktivitas Durasi Mingguan Manfaat Utama Intensitas Sedang (Jalan, Berenang) 150 Menit Kontrol Tekanan Darah Intensitas Tinggi (Lari, HIIT) 75 Menit Detoksifikasi Metabolik Latihan Beban 2 Sesi Manajemen Berat Badan

People Also Ask (FAQ)

Apakah olahraga bisa menyembuhkan kanker ginjal?

Olahraga bukan pengganti terapi medis utama seperti operasi atau imunoterapi. Namun, aktivitas fisik merupakan terapi suportif yang terbukti meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki kualitas hidup penyintas kanker.

Kapan waktu terbaik berolahraga untuk ginjal?

Konsistensi lebih penting daripada waktu. Namun, berolahraga secara rutin terbukti membantu regulasi sistem ekskresi ginjal dalam membuang sisa metabolisme tubuh secara lebih efisien.

Perjuangan Vidi Aldiano mengingatkan kita bahwa tubuh adalah aset yang harus dijaga. Dengan rutin bergerak, kita tidak hanya menjaga bentuk tubuh, tetapi juga melindungi organ vital seperti ginjal dari ancaman kanker yang mematikan.