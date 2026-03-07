Suasana Rumah Duka Vidi Aldiano: Rekan Artis Berdatangan Beri Penghormatan Terakhir

Headline
SUASANA duka menyelimuti kediaman penyanyi Vidi Aldiano di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Sabtu (7/3) malam. Sejumlah rekan selebritas terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir dan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia di lokasi hingga pukul 21.00 WIB, tampak beberapa figur publik hadir melayat, di antaranya Marion Jola, Al Ghazali, Dul Jaelani, Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir, hingga Dion Wiyoko.
Para rekan artis terlihat silih berganti datang untuk menyampaikan dukungan kepada keluarga, termasuk kepada istri Vidi, Sheila Dara.
Aktor Ringgo Agus Rahman yang turut hadir di rumah duka mengungkapkan rasa duka mendalam sekaligus memuji ketabahan Sheila Dara dalam menghadapi kehilangan tersebut.
“Sheila terlihat sangat sabar sekali. Tabah banget gitu, tabah banget. Dan... sebenarnya saya nggak bis (a ngomong apa-apa, takut salah ucap, takut apa gitu. Tapi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, ya diberikan keikhlasan yang luar biasa,” kata Ringgo di rumah duka, Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3).
Ringgo juga menjelaskan bahwa ia dan Sheila sempat bertemu saat menghadiri ajang Festival Film Indonesia beberapa waktu lalu. Saat itu, Vidi datang untuk memberikan dukungan kepada Sheila Dara yang terlibat dalam acara tersebut.
“Saya ketemu terakhir pas acara FFI ya. Waktu nyamperin Sheila, ya kita sempat buat ngobrol. Itu aja sih,” ujar Ringgo.
Hingga malam hari, sejumlah rekan artis dan sahabat dekat Vidi Aldiano masih terus berdatangan ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir.
Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3) pukul 16.33 WIB di usia 35 tahun. Kabar tersebut sebelumnya disampaikan pihak keluarga melalui pesan yang diterima Media Indonesia.
“Telah wafat anak saya: Oxavia Aldiano bin Harry Aprianto. Vidi wafat didampingi seluruh keluarga besar yang ikhlas akan kepergiannya menghadap Alloh SWT, 7 Maret jam 16.33. Selamat Jalan Menuju Cahaya Ilahi Nak,” bunyi pesan dari keluarga. (P-4)
