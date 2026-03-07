Ke Rumah Duka Vidi Aldiano, Ringgo Agus Rahman: Sheila Sabar Sekali

Headline
KABAR duka meninggalnya Vidi Aldiano membuat banyak koleganya sesama selebritas merasa terpukul, salah satunya aktor Ringgo Agus Rahman. Ringgo langsung mendatangi rumah duka keluarga Vidi dan bertemu dengan Sheila Dara Aisha.
Ringgo mengatakan, Sheila terlihat sangat tabah di tengah kedukaan yang tengah ia alami karena kehilangan sang suami.
"Sheila terlihat sangat sabar sekali. Tabah banget gitu, tabah banget. Dan... sebenarnya saya nggak bisa ngomong apa-apa, takut salah ucap, takut apa gitu. Tapi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, ya diberikan keikhlasan yang luar biasa," kata Ringgo, di rumah duka, Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu, (7/3).
Dikatakan Ringgo, ia terakhir kali bertemu dengan Vidi saat menghadiri ajang Festival Film Indonesia (FFI) beberapa waktu lalu. Saat itu, Vidi diketahui datang untuk memberikan dukungan khusus untuk Sheila.
"Saya ketemu terakhir pas acara FFI ya. Waktu nyamperin Sheila, ya kita sempat buat ngobrol. Itu aja sih," kata Ringgo.
Ia mengatakan sangat berduka cita atas kepergian pelantun lagu Status Palsu tersebut. Ia berharap Sheila dan keluarga Vidi Aldiano diberikan keikhlasan dan ketabahan dalam menghadapi kepergian Vidi. (H-3)
