Fathurozak
07/3/2026 17:56
Orangtua: Vidi Aldiano Wafat Didampingi Seluruh Keluarga
Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha.(Dok. Instagram Vidi Aldiano)

KABAR duka datang dari industri hiburan, penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, (7/3), pukul 16:33 WIB.

"Telah wafat anak saya: OXAVIA ALDIANO bin HARRY APRIANTO. Vidi wafat didampingi seluruh keluarga besar yang ikhlas akan kepergiannya menghadap Alloh SWT,  7 Maret jam 16:33. Selamat Jalan Menuju Cahaya Ilahi Nak,” bunyi pesan yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (7/3).

Suami aktris Sheila Dara tersebut telah berjuang melawan kanker stadium 3 sejak 2019. Sejak itu, Vidi kerap menjalani perawatan intensif.

Selamat beristirahat, Vidi.
 



Editor : Putri Rosmalia
