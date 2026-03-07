Orangtua: Vidi Aldiano Wafat Didampingi Seluruh Keluarga

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
KABAR duka datang dari industri hiburan, penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, (7/3), pukul 16:33 WIB.
"Telah wafat anak saya: OXAVIA ALDIANO bin HARRY APRIANTO. Vidi wafat didampingi seluruh keluarga besar yang ikhlas akan kepergiannya menghadap Alloh SWT, 7 Maret jam 16:33. Selamat Jalan Menuju Cahaya Ilahi Nak,” bunyi pesan yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (7/3).
Suami aktris Sheila Dara tersebut telah berjuang melawan kanker stadium 3 sejak 2019. Sejak itu, Vidi kerap menjalani perawatan intensif.
Selamat beristirahat, Vidi.
Chord Status Palsu Vidi Aldiano Mudah untuk Pemula, Lagu Hits 2000-an yang Kembali Dikenang Usai Wafatnya Sang Penyanyi.
Chua Kotak membagikan kisah haru saat melayat ke rumah duka Vidi Aldiano. Ia tersentuh keramahan keluarga almarhum, termasuk Sheila Dara dan orangtua Vidi.
Deretan artis hingga pemengaruh hadiri pemakaman Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir. Suasana haru pelepasan sang 'Duta Persahabatan' di tengah guyuran hujan.
Jenazah Vidi Aldiano dimakamkan di TPU Tanah Kusir pagi ini di tengah guyuran hujan.
Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah 7 tahun berjuang melawan kanker ginjal. Simak perjalanan inspiratif sang 'Cancer Warrior'.
Suasana rumah duka Vidi Aldiano di Cipete. Rekan artis seperti Ringgo Agus Rahman hingga Marion Jola hadir beri penghormatan terakhir dan puji ketabahan Sheila Dara.
Simak perjalanan cinta inspiratif Vidi Aldiano dan Sheila Dara dari panggung drama hingga janji setia terakhir. Ketabahan Sheila di tengah duka menuai pujian dari rekan artis.
Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah 6 tahun berjuang melawan kanker ginjal. Simak profil Sheila Dara dan kisah keteguhan sang penyanyi hingga akhir hayat.
KABAR duka meninggalnya Vidi Aldiano membuat banyak koleganya sesama selebritas merasa terpukul, salah satunya aktor Ringgo Agus Rahman.
PENYANYI Vidi Aldiano tak mampu menyembunyikan rasa bangganya saat sang istri, Sheila Dara, meraih Piala Citra pada Festival Film Indonesia (FFI) 2025 di Taman Ismail Marzuki, Kamis (20/11)
Festival Film Indonesia (FFI) resmi merilis daftar nominasi untuk kategori Pemeran Utama Pria Terbaik dan Pemeran Utama Perempuan Terbaik untuk gelaran FFI 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved