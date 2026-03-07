Tutup Usia di Umur 35 Tahun, Selebritas Ramai Ucapkan Bela Sungkawa di Instagram Vidi Aldiano

Penyanyi Vidi Aldiano.(Dok. Instagram Vidi Aldiano)

KABAR duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3) pukul 16.33 WIB di usia 35 tahun. Kabar tersebut disampaikan pihak keluarga melalui pesan yang diterima Media Indonesia.

“Telah wafat anak saya: Oxavia Aldiano bin Harry Aprianto. Vidi wafat didampingi seluruh keluarga besar yang ikhlas akan kepergiannya menghadap Alloh SWT, 7 Maret jam 16.33. Selamat Jalan Menuju Cahaya Ilahi Nak,” bunyi pesan tersebut.

Kabar kepergian suami aktris Sheila Dara itu langsung memicu gelombang duka dari para rekan artis. Ucapan belasungkawa ramai disampaikan melalui kolom komentar di akun Instagram Vidi Aldiano.

“Rest In Love Vidi,” tulis Lukman Sardi melalui akun @lukmansrd.

Ucapan duka juga datang dari musisi Melly Goeslaw. Ia mendoakan agar Vidi mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan.

“Innalillahi wainailaihi rojiun, selamat jalan Vidi, selamat kembali kepangkuan Allah SWT, InsyaAllah Firdaus tempatmu,” tulis Melly Goeslaw melalui akun @melly_goeslaw.

Sementara itu, pendakwah sekaligus kreator konten Husein Ja’far Al Hadar atau yang dikenal sebagai Habib Jafar juga turut mendoakan kepergian pelantun lagu “Nuansa Bening” tersebut.

“Gue bersaksi, lo orang baik. Al-Fatihah,” tulisnya melalui akun @husein_hadar.

Ucapan duka dari rekan-rekan artis dan publik terus mengalir di media sosial. Banyak yang mengenang Vidi sebagai pribadi yang hangat, ramah, serta selalu menyebarkan energi positif.

*Perjuangan Melawan Kanker Sejak 2019*

Vidi Aldiano diketahui telah berjuang melawan kanker ginjal stadium 3 sejak Desember 2019. Setelah didiagnosis, ia langsung menjalani operasi pengangkatan ginjal kiri di Singapura pada akhir tahun yang sama.

Namun, penyakit tersebut bersifat agresif dan kemudian menyebar ke beberapa bagian tubuh. Selama beberapa tahun terakhir, Vidi menjalani berbagai pengobatan intensif, termasuk kemoterapi, terapi targeted, serta perawatan rutin secara berkala.

Pada Juni 2025, Vidi sempat mengungkapkan bahwa sel kanker di tubuhnya berkembang cukup cepat meskipun sempat stabil sebelumnya. Kondisinya membuat ia harus lebih fokus menjalani pengobatan.

Pada November 2025, Vidi bahkan memutuskan untuk hiatus sementara dari dunia hiburan agar dapat memprioritaskan kesehatan dan proses pemulihannya.

Meski demikian, ia tetap dikenal sebagai sosok yang berpikir positif. Dalam beberapa kesempatan, Vidi menyebut perjalanan enam tahun melawan penyakitnya sebagai “hadiah dari Tuhan” karena mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan.

