Warisan Semangat 'Spa Day' Vidi Aldiano bagi Pejuang Kanker Indonesia

DUNIA musik Indonesia dirundung duka mendalam. Penyanyi berbakat Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Sabtu, 7 Maret 2026. Kabar kepergian pelantun "Nuansa Bening" ini menjadi kehilangan besar, namun warisan yang ia tinggalkan melampaui karya musiknya: sebuah semangat resiliensi yang ia sebut sebagai 'Spa Day'.
Sejak didiagnosis mengidap kanker ginjal stadium 3 pada akhir 2019, Vidi Aldiano memilih jalur transparansi dalam perjuangannya. Alih-alih menyembunyikan rasa sakitnya, ia justru membagikan setiap momen pengobatan rutinnya—yang ia istilahkan secara unik sebagai 'Spa Day'.
Istilah ini bukan sekadar eufemisme. Bagi Vidi, menyebut sesi kemoterapi dan radiasi sebagai 'Spa Day' adalah cara untuk mengambil kendali atas narasi penyakitnya. "Ini adalah waktu untuk tubuhku berperang, namun jiwaku harus tetap tenang seperti di tempat spa," ungkapnya dalam salah satu jurnal daringnya beberapa waktu lalu.
Vidi Aldiano didiagnosis menderita Clear Cell Renal Cell Carcinoma (kanker ginjal) pada 2019 dan telah berjuang selama lebih dari 6 tahun dengan kondisi metastasis ke beberapa organ tubuh lainnya.
Keberanian Vidi berbicara terbuka mengenai kesehatan mental dan fisik seorang pasien kanker telah memberikan dampak masif di Indonesia. Ia mematahkan stigma bahwa pasien kanker harus selalu terlihat lemah atau menyedihkan. Melalui tagar #VidiComeback dan jurnal-jurnalnya, ia menciptakan ruang aman bagi ribuan orang lainnya untuk tetap produktif dan optimis meski sedang menjalani perawatan berat.
Dalam salah satu unggahan terakhirnya, Vidi sempat berpesan kepada sesama pejuang kanker: "Tidak mudah teman, aku tahu. Tapi, nggak ada cara lain selain kita harus terus berjuang. Semoga kita bisa terus memegang harapan."
|Tahun
|Peristiwa Kunci
|2019
|Diagnosis Kanker Ginjal Stadium 3; Operasi di Singapura.
|2021-2023
|Kanker mengalami metastasis (penyebaran); Memulai istilah 'Spa Day'.
|2025
|Memutuskan hiatus sementara untuk fokus pada pemulihan intensif.
|2026
|Meninggal dunia pada usia 35 tahun (7 Maret 2026).
Selamat jalan, Vidi Aldiano. Terima kasih telah mengajarkan Indonesia cara bertarung dengan senyuman dan mengubah setiap 'perang' di dalam tubuh menjadi sebuah hari yang penuh harapan.
