Kronologi Lengkap Perjuangan Vidi Aldiano Melawan Kanker Ginjal selama 7 Tahun (2019-2026)

KABAR duka menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026, pukul 16.33 WIB. Kepergian pelantun Nuansa Bening ini menjadi titik akhir dari perjuangan panjangnya melawan kanker ginjal stadium 3 selama tujuh tahun terakhir.
Berikut adalah kronologi lengkap perjalanan kesehatan Vidi Aldiano melawan kanker yang dirangkum oleh redaksi Media Indonesia:
Perjalanan medis Vidi dimulai secara tidak sengaja. Saat memeriksakan suaranya yang hilang ke dokter THT, ditemukan bahwa tekanan darah Vidi sangat tinggi. Setelah pemeriksaan lanjutan di Singapura, dokter menemukan benjolan berukuran 5 sentimeter di ginjal kirinya yang kemudian didiagnosis sebagai kanker ginjal stadium 3.
Vidi menjalani operasi besar di Singapura untuk mengangkat ginjal kirinya secara total. Meski operasi berhasil, dokter memperingatkan bahwa jenis sel kankernya bersifat agresif dan memiliki kemungkinan untuk kambuh atau menyebar di masa depan.
Pada pertengahan 2021, sel kanker diketahui telah mengalami metastasis (penyebaran) ke beberapa titik di dalam tubuhnya. Alih-alih terpuruk, Vidi justru memopulerkan istilah "Spa Day" untuk setiap sesi kemoterapi dan radiasi yang harus ia jalani secara rutin setiap tiga minggu sekali.
Melalui unggahan di media sosialnya pada 1 November 2025, Vidi mengumumkan untuk mengambil jeda dari aktivitas panggung. Ia menyebut membutuhkan waktu istirahat selama beberapa bulan untuk fokus sepenuhnya pada proses penyembuhan intensif karena kondisi fisiknya yang mulai menurun.
Dalam refleksi akhir tahunnya, Vidi menuliskan pesan menyentuh tentang bagaimana penyakitnya telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia mengaku lebih menghargai setiap detik kehidupan dan melihat cobaan tersebut sebagai hikmah yang mendalam bagi spiritualitasnya.
Setelah berjuang dengan segala upaya medis, Vidi Aldiano dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu sore di usia 35 tahun. Ayahandanya, Harry Kiss, mengonfirmasi bahwa Vidi wafat dengan tenang didampingi oleh seluruh keluarga besar, termasuk sang istri, Sheila Dara Aisha.
Selamat jalan, Vidi Aldiano. Karya dan semangat pantang menyerahmu akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia. (H-3)
