Tinggalkan Warisan Musik, Daftar Lagu Vidi Aldiano Bertema Motivasi dan Kehidupan

Vidi Aldiano.(Dok. Instagram Vidi Aldiano)

KABAR duka menyelimuti industri musik Tanah Air pada 7 Maret 2026 dengan berpulangnya Vidi Aldiano. Namun, sang musisi telah meninggalkan warisan berharga berupa karya-karya yang merekam jejak perjuangan, keteguhan hati, dan keikhlasannya dalam menghadapi kanker ginjal selama enam tahun terakhir.

Album Senandika: Catatan Harian Perjuangan

Dirilis pada tahun 2022, album Vidi Aldiano berjudl Senandika menjadi karya monumental yang menandai kembalinya Vidi setelah didiagnosis kanker pada 2019. Album ini bukan sekadar kumpulan lagu pop, melainkan narasi jujur tentang rasa takut, harapan, dan penerimaan.

1. Bertahan Lewati Senja

Lagu Vidi Aldiano ini merupakan karya pertama yang ditulis Vidi sesaat setelah menerima vonis dokter. Liriknya menggambarkan pergulatan batin dan pikiran yang kalut, namun diakhiri dengan tekad untuk terus melangkah meski dalam kegelapan.

Baca juga : Perjalanan Karier Vidi Aldiano: Dari Album Persona hingga Lagu Hits

2. Dara

Didedikasikan untuk sang istri, Sheila Dara Aisha, lagu ini merekam bagaimana cinta menjadi pilar utama dalam perjuangan Vidi. Ikhlas menjalani hidup bagi Vidi berarti mensyukuri kehadiran orang-orang terkasih yang setia mendampingi di masa sulit.

3. Salam Kenal

Sebuah lagu tentang perpisahan yang manis, yang kini terasa sangat personal bagi para penggemarnya. Lagu ini mengajarkan cara merelakan masa lalu dan menyambut masa depan dengan lapang dada.

Manifestasi Ikhlas dalam 'Senyumin Dulu Aja'

Pada akhir 2024, Vidi merilis single "Senyumin Dulu Aja" yang menjadi mantra hidupnya hingga akhir hayat. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya menghadapi hari-hari buruk dan kecemasan akibat kondisi kesehatan yang terus menurun.

Daftar Lagu Vidi Aldiano Bertema Motivasi & Hidup

Senyumin Dulu Aja (2024): Mengajak pendengar tetap optimis di tengah situasi sulit.

Mengajak pendengar tetap optimis di tengah situasi sulit. Bertahan Lewati Senja (2022): Tentang resiliensi mental saat menghadapi krisis kesehatan.

Tentang resiliensi mental saat menghadapi krisis kesehatan. Definisi Bahagia (2016): Mengingatkan bahwa kebahagiaan ada pada hal-hal sederhana.

Mengingatkan bahwa kebahagiaan ada pada hal-hal sederhana. Nuansa Bening (2008): Meski bertema cinta, lagu ini menjadi simbol awal perjalanan karier yang penuh warna.

Melalui album terakhir dan karya-karya penutupnya, Vidi Aldiano telah mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu berarti menang melawan penyakit secara fisik, melainkan kemenangan dalam mendamaikan hati dengan takdir Tuhan. Keikhlasannya kini abadi dalam setiap nada yang ia tinggalkan.

(H-3)