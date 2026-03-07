Perjalanan Karier Vidi Aldiano: Dari Album Persona hingga Lagu Hits

Headline
KABAR duka menyelimuti dunia hiburan Tanah Air. Penyanyi berbakat Vidi Aldiano dikabarkan wafat pada Sabtu (7/3/2026) di usia 35 tahun. Kepergian musisi bernama lengkap Oxavia Aldiano ini meninggalkan kesedihan mendalam, namun ia mewariskan jejak karya musik yang abadi bagi industri musik Indonesia.
Selama lebih dari satu dekade, Vidi dikenal sebagai solois pria yang konsisten menghadirkan nuansa pop emosional. Karya-karyanya bukan sekadar lagu, melainkan soundtrack bagi perjalanan cinta dan pendewasaan banyak pendengar setianya.
Perjalanan musik Vidi Aldiano dimulai secara fenomenal melalui album debut Pelangi di Malam Hari pada 2008. Album Vidi Aldiano ini langsung melambungkan namanya berkat karakter vokal yang kuat dan aransemen pop romantis yang segar.
Setelah sukses di awal, Vidi terus memperkuat eksistensinya melalui album-album berikutnya:
Bicara soal Vidi Aldiano tidak lepas dari lagu Nuansa Bening. Lagu ini menjadi karya lintas generasi yang tetap relevan hingga era streaming digital saat ini. Selain itu, daftar lagu hits Vidi yang selalu menghiasi tangga lagu antara lain:
Tak hanya bersolo karier, Vidi juga dikenal sebagai "Raja Kolaborasi". Salah satu yang paling populer adalah lagu Tak Bisa Bersama bersama Prilly Latuconsina.
Vidi Aldiano bukan sekadar penyanyi; ia adalah seorang visioner di industri kreatif. Pada 2014, ia mendirikan label musik sendiri bernama VA Records. Melalui label ini, ia memiliki kebebasan artistik untuk mengeksplorasi musiknya dan membantu talenta lain. Di tahun-tahun terakhirnya, ia juga aktif mengembangkan ekosistem hiburan melalui konten podcast yang selalu dinantikan penggemar.
Dedikasi Vidi diapresiasi tinggi oleh industri musik Indonesia. Beberapa penghargaan bergengsi yang pernah diraihnya meliputi:
Kepergian Vidi Aldiano adalah kehilangan besar bagi Indonesia. Namun, melalui setiap nada dalam album Persona dan kehangatan suara di Nuansa Bening, Vidi akan selalu hidup di hati para pecintanya. Selamat jalan, Vidi Aldiano. (H-3)
