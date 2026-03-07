Ucapan Duka Deddy Corbuzier untuk Vidi Aldiano: Hati Saya Hancur, Kamu Pergi Terlalu Cepat

Headline
KABAR wafatnya penyanyi Vidi Aldiano pada Sabtu (7/3) menyisakan duka mendalam bagi banyak pihak, termasuk sahabat dekatnya, Deddy Corbuzier. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Deddy mengungkapkan kesedihan mendalam atas kepergian musisi tersebut.
“Hati saya hancur, benar-benar hancur. Kamu pergi terlalu cepat, orang baik.. Vidi Aldiano,” tulis Deddy.
Kedekatan antara Vidi Aldiano dan Deddy Corbuzier dikenal luas oleh publik. Hubungan mereka bermula dari kolaborasi dalam podcast PodHub, yang tayang di kanal YouTube milik Deddy.
Dalam program tersebut, Vidi berperan sebagai co-host yang kerap berbincang bersama Deddy mengenai berbagai topik, mulai dari hiburan hingga kehidupan pribadi. Keduanya sering menunjukkan kedekatan yang tulus, baik di depan kamera maupun dalam kehidupan pribadi.
Kedekatan itu juga terlihat ketika Vidi menghadapi berbagai tantangan selama berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Pada Oktober 2025, Deddy sempat secara terbuka membela Vidi ketika sejumlah pemberitaan mengenai kondisi kesehatannya dinilai berlebihan dan sensasional.
Saat itu, beberapa media menuliskan prediksi mengenai kondisi kesehatan Vidi tanpa konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan maupun keluarganya. Hal tersebut sempat membuat Vidi mengaku tertekan secara mental.
Melihat situasi tersebut, Deddy mengunggah video di media sosialnya dan menyampaikan kritik terhadap pemberitaan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sahabatnya itu.
“Kalian gila, ini orang lagi berjuang,” ujar Deddy dalam video tersebut.
Selama Vidi menjalani berbagai perawatan medis dalam beberapa tahun terakhir, Deddy diketahui menjadi salah satu sosok yang memberikan dukungan moral. Bagi Vidi, podcast PodHub bahkan sempat disebut sebagai ruang yang membuatnya tetap merasa bahagia di tengah proses pengobatan yang panjang.
Hubungan keduanya tidak hanya terlihat dalam pekerjaan, tetapi juga dalam berbagai momen pribadi, mulai dari perayaan ulang tahun hingga interaksi santai di luar kerjaan.
