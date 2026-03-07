Lyodra Ginting dan Randy Martin: Vidi Aldiano Berhati Besar, Fighter Banget!

Vidi Aldiano.(Dok. Instagram Vidi Aldiano)

SELEBRITAS Lyodra Ginting dan Randy Martin melayat ke rumah duka Vidi Aldiano di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026 malam.

Ditemui wartawan usai menyampaikan bela sungkawa pada keluarga Vidi Aldiano. Lyodra dan Randy bercerita tentang sosok Vidi yang mereka kenal. Vidi disebut sebagai sosok yang selalu positif, baik hati, dan pejuang.

"Asyik gitu terus. Jadi senang." kata Lyodra.

Lyodra mengatakan, salah satu hal yang paling membekas di benaknya soal sosok Vidi Aldiano adalah bahwa suami aktris Sheila Dara Aisha itu merupakan sosok yang berhati besar dan pejuang. Vidi tak pernah mengeluh di depan banyak orang apalagi menyerah dalam menghadapi penyakit kanker ginjal yang dideritanya.

"Sosok yang memiliki hati yang besar, fighter banget gitu," katanya.

Dikatakan Lyodra, perjumpaan terakhirnya dengan Vidi adalah saat dirinya ulang tahun, 2025 lalu.

"Saat ulang tahun aku, tahun lalu. Aku undang Kak Vidi, Kak Vidi juga sempat-sempatin datang," katanya.

Senada dengan Lyodra, Randy Martin mengatakan, Vidi Aldiano adalah salah satu orang yang sangat ramah dan murah senyum. "Senyum terus ya, positif terus," sambung Randy.

Randy mengatakan Vidi sosok yang kuat dan berjiwa besar. "sangat-sangat apa ya, orang yang baik, jiwa yang baik, dan hari ini Kak Vidi sudah beristirahat dengan tenang gitu. Jadi kita juga secepat mungkin tadi habis syuting langsung ke sini. Itu saja," katanya.

"Semoga buat almarhum Kak Vidi mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Kak Vidi orang yang baik. Saya, Lyly, dan banyak orang pasti bersaksi Kak Vidi orang yang baik. Jadi kiranya semoga almarhum Kak Vidi mendapat tempat terbaik dan semua keluarga, kerabat yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Doa yang terbaik buat Kak Vidi ya. Terima kasih," tutup Randy. (H-3)