Cerita Ari Lasso Saling Menguatkan Lawan Sakit bersama Vidi Aldiano: "Kamu Contoh Terbaik"

DUNIA musik tanah air berduka atas berpulangnya penyanyi Vidi Aldiano pada Sabtu (7/3). Di tengah suasana duka tersebut, musisi senior Ari Lasso membagikan kenangan mendalam tentang perjuangan bersama sang sahabat dalam menghadapi penyakit.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ari mengenang sosok Vidi sebagai pribadi yang kuat dan penuh semangat dalam menghadapi penderitaan.

“So long Vidi Aldiano... Rest in Love Brother in Eternity. Kamu adalah contoh terbaik tentang perjuangan dan suka cita dalam penderitaan,” tulis Ari dalam unggahannya, Sabtu (7/3).

Dalam tulisan tersebut, Ari juga mengungkap bahwa dirinya dan Vidi sempat melalui masa perjuangan kesehatan pada periode yang hampir bersamaan.

“Tahun 2021–2022 sama-sama berjuang, dan beberapa kali amprokan di IGD saat-saat serangan tak terduga mendera,” lanjutnya.

Ari juga mengenang bagaimana dirinya dan Vidi sempat saling menguatkan melalui percakapan pribadi setelah melewati masa pengobatan.

“Setelah saya melewati masa pengobatan beberapa kali kita WhatsApp-an untuk saling menguatkan. Dan dia nangis saat saya kirim lagu soundtrack perjuangan ‘You’re Gonna Be Okay’,” tulis Ari.

Ia juga menyebut bahwa Vidi sering berbagi pemikiran tentang filosofi hidup, termasuk stoikisme, sebagai cara untuk tetap kuat menghadapi berbagai tantangan.

Sebelumnya, Ari Lasso sendiri diketahui pernah menjalani perjuangan melawan kanker pada 2021. Saat itu, mantan vokalis Dewa 19 tersebut didiagnosis mengidap kanker limfoma langka jenis Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) yang menyerang limpa.

Penyakit tersebut membuat Ari harus menjalani operasi pengangkatan limpa yang terdapat tumor, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian kemoterapi. Setelah menjalani proses pengobatan selama beberapa waktu, kondisinya dilaporkan membaik dan ia dinyatakan bersih dari sel kanker pada 2022.

Pengalaman tersebut membuat Ari merasa memiliki kedekatan emosional dengan Vidi yang juga tengah berjuang melawan penyakit serius pada masa yang hampir sama.

Vidi Aldiano Wafat di Usia 35 Tahun

Kabar duka mengenai wafatnya Vidi Aldiano sebelumnya disampaikan oleh pihak keluarga. Penyanyi tersebut meninggal dunia pada Sabtu (7/3) pukul 16.33 WIB di usia 35 tahun.

“Telah wafat anak saya: Oxavia Aldiano bin Harry Aprianto. Vidi wafat didampingi seluruh keluarga besar yang ikhlas akan kepergiannya menghadap Alloh SWT, 7 Maret jam 16:33. Selamat Jalan Menuju Cahaya Ilahi Nak,” bunyi pesan dari keluarga yang diterima Media Indonesia.

Kepergian Vidi Aldiano meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta rekan-rekan sesama musisi.

