Belajar dari Vidi Aldiano, Daftar Obat Kanker Ginjal yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air. Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026, setelah berjuang melawan kanker ginjal selama bertahun-tahun. Kejadian ini kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pemahaman mengenai akses pengobatan kanker di Indonesia.
Vidi Aldiano didiagnosis mengidap Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC), jenis kanker ginjal yang paling umum ditemukan pada orang dewasa. Kanker ini bermula dari sel-sel yang melapisi tabung kecil di ginjal dan dapat menyebar (metastasis) ke organ lain jika tidak ditangani dengan cepat. Pengobatan untuk jenis ini biasanya melibatkan kombinasi operasi, terapi target, hingga imunoterapi.
Berdasarkan regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026, berikut adalah rincian layanan medis untuk pasien kanker ginjal yang dijamin oleh BPJS Kesehatan:
|Kategori Layanan
|Detail Penjaminan
|Tindakan Operasi
|Nefrektomi parsial maupun radikal (pengangkatan ginjal) ditanggung penuh sesuai prosedur rujukan.
|Obat Terapi Target
|Obat-obatan seperti Sunitinib, Pazopanib, dan Sorafenib yang terdaftar dalam Formularium Nasional (Fornas).
|Diagnostik
|Pemeriksaan CT Scan, MRI, Biopsi, dan laboratorium darah rutin.
|Terapi Lanjutan
|Radioterapi dan kemoterapi standar sesuai protokol medis RS rujukan.
Untuk memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Mata Uang Rupiah melalui sistem BPJS, peserta wajib memenuhi syarat berikut:
Meskipun biaya pengobatan kanker ginjal sangat mahal, Program JKN-KIS memberikan perlindungan finansial yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Belajar dari kasus Vidi Aldiano, kunci utama menghadapi kanker adalah deteksi dini dan kepatuhan terhadap protokol pengobatan medis yang tersedia di fasilitas kesehatan dalam negeri.
Hanya obat yang masuk dalam daftar Formularium Nasional (Fornas) yang ditanggung. Obat-obatan eksperimental atau obat baru yang belum masuk Fornas biasanya menjadi tanggungan pasien.
Pasien diperbolehkan naik satu tingkat kelas (misal dari Kelas 1 ke VIP) dengan membayar selisih biaya secara mandiri sesuai ketentuan RS.
Kanker ginjal adalah kondisi medis di mana sel-sel abnormal di dalam ginjal tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk massa yang disebut tumor ganas.
Jenazah Vidi Aldiano dimakamkan di TPU Tanah Kusir pagi ini di tengah guyuran hujan.
Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah 7 tahun berjuang melawan kanker ginjal. Simak perjalanan inspiratif sang 'Cancer Warrior'.
Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah 6 tahun berjuang melawan kanker ginjal. Simak profil Sheila Dara dan kisah keteguhan sang penyanyi hingga akhir hayat.
Temukan jenis olahraga terbaik untuk mencegah kanker ginjal. Belajar dari semangat Vidi Aldiano dalam menjaga kebugaran di tengah perjuangan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved