Kilas Balik Perjalanan Cinta Vidi Aldiano-Sheila Dara yang Menginspirasi Banyak Orang

Vidi Aldiano dan Sheila Dara(Instagram @vidialdiano)

SHEILA Dara Aisha, aktris yang dikenal dengan ketenangannya, kini menjadi sorotan. Bukan soal peran di layar lebar, melainkan karena ketegarannya mendampingi sang suami, Vidi Aldiano, hingga napas terakhirnya pada Sabtu (7/3).

Pertemuan di Panggung 'Stereo'

Kisah ini dimulai pada tahun 2015. Bukan di pesta mewah, melainkan di lokasi syuting drama musikal Stereo yang tayang di Net TV. Di sanalah benih-benih cinta antara Vidi dan Sheila mulai tumbuh. Kedekatan mereka semakin solid saat keduanya kerap dipasangkan dalam program musik Breakout. Chemistry yang terbangun di depan layar rupanya berlanjut menjadi ikatan nyata di kehidupan sehari-hari.

Pasang Surut Menuju Kedewasaan

Meski dikenal sebagai pasangan yang privat, Vidi dan Sheila sempat mengumumkan hubungan mereka pada 2016. Namun, layaknya sebuah perjalanan, cinta mereka tak selalu mulus. Pada 2018, publik dikejutkan dengan kabar kandasnya hubungan mereka. Keduanya memilih berpisah secara dewasa demi fokus pada karier masing-masing.

Perpisahan itu terbukti hanya menjadi jeda untuk saling merindu. Tanpa drama, mereka tetap menjalin hubungan baik hingga akhirnya tanda-tanda "Cinta Lama Bersemi Kembali" (CLBK) muncul di awal 2020. Momen tahun baru bersama keluarga hingga kado care package dari Sheila untuk Vidi menjadi sinyal kuat bahwa keduanya ditakdirkan untuk kembali bersama.

Janji Suci dan Ujian Berat

Puncaknya, pada ulang tahun Vidi yang ke-31 (29 Maret 2021), Vidi melamar Sheila dalam suasana yang penuh haru. Mereka resmi menikah pada 15 Januari 2022 dalam sebuah prosesi adat yang sakral dan elegan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perjuangan besar yang mereka hadapi bersama: kesehatan Vidi yang terus menurun akibat kanker ginjal.

Sheila bukan sekadar istri; ia menjadi pilar utama. Di tengah jadwal syutingnya yang padat, Sheila tetap menjadi sosok yang paling setia di sisi Vidi melewati sesi radiasi, kemoterapi, hingga hari-hari sulit di rumah sakit.

Kesaksian Ringgo Agus Rahman: Ketabahan Luar Biasa

Di rumah duka kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3), aktor Ringgo Agus Rahman menjadi salah satu sahabat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Ringgo memberikan kesaksian menyentuh mengenai sosok Sheila di tengah kedukaan.

"Sheila terlihat sangat sabar sekali. Tabah banget gitu, tabah banget. Dan... sebenarnya saya nggak bisa ngomong apa-apa, takut salah ucap, takut apa gitu. Tapi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, ya diberikan keikhlasan yang luar biasa," kata Ringgo.

Kini, sang musisi telah berpulang di usia 35 tahun. Perjalanan cinta Vidi Aldiano dan Sheila Dara mungkin berakhir di dunia fana, namun dedikasi dan kesetiaan yang mereka tunjukkan akan tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang.

