Wafat di Umur 35, Ini Riwayat Penyakit Vidi Aldiano: Operasi Ginjal hingga Kemoterapi Berkala

PENYANYI Indonesia, Vidi Aldiano, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3) pukul 16.33 WIB di usia 35 tahun. Kabar Vidi Aldiano meninggal dunia tersebut disampaikan keluarga melalui pesan yang diterima Media Indonesia.

"Telah wafat anak saya: OXAVIA ALDIANO bin HARRY APRIANTO Vidi wafat didampingi seluruh keluarga besar yang ikhlas akan kepergiannya menghadap Alloh SWT, 7 Maret jam 16:33. Selamat Jalan Menuju Cahaya Ilahi Nak,” bunyi pesan yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (7/3).

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menyebutkan penyebab pasti wafatnya penyanyi tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, Vidi diketahui berjuang melawan kanker ginjal yang pertama kali didiagnosis pada 2019.

Riwayat penyakit itu bermula pada Oktober 2019 ketika Vidi memeriksakan diri ke dokter setelah mengalami kehilangan suara. Dalam pemeriksaan tersebut, dokter menemukan tekanan darahnya tiba-tiba tinggi, sesuatu yang terasa janggal karena ia tidak memiliki riwayat hipertensi dalam keluarga.

Kondisi tersebut membuatnya menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk tes kesehatan di Singapura. Dari hasil USG, dokter menemukan adanya benjolan sekitar 5 sentimeter di ginjal kirinya yang kemudian didiagnosis sebagai kanker.

Operasi dan Pengobatan Intensif

Setelah diagnosis tersebut, Vidi menjalani operasi pengangkatan ginjal kiri di Singapura pada akhir 2019. Saat itu, dokter menyatakan penyakitnya telah berada pada stadium 3 sehingga membutuhkan tindakan medis segera.

Operasi tersebut membuat Vidi harus beradaptasi dengan kondisi tubuh yang hanya memiliki satu ginjal. Namun perjuangan melawan penyakitnya tidak berhenti di situ.

Dalam beberapa tahun berikutnya, kanker yang dideritanya dilaporkan sempat menyebar ke beberapa bagian tubuh. Kondisi tersebut membuat Vidi harus menjalani berbagai terapi lanjutan, termasuk kemoterapi secara berkala untuk mengontrol perkembangan sel kanker.

Pengobatan itu juga disertai berbagai efek samping, seperti kelelahan dan perubahan kondisi fisik.

Tetap Berpikir Positif

Selama menjalani pengobatan, Vidi beberapa kali membagikan kondisinya kepada publik melalui media sosial. Ia kerap menunjukkan sikap optimistis meskipun harus menghadapi proses pengobatan yang panjang.

Dalam salah satu unggahannya, pelantun lagu “Nuansa Bening” itu menyebut perjalanan melawan penyakitnya sebagai pengalaman yang membuatnya lebih menghargai waktu dan kehidupan. Perjuangan tersebut berlangsung selama sekitar enam tahun sejak diagnosis pertama pada 2019 hingga menjelang akhir hayatnya.

Hingga saat ini, pihak keluarga belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab pasti wafatnya Vidi Aldiano.Namun, perjalanan panjangnya dalam menghadapi penyakit serius selama bertahun-tahun menjadi bagian dari kisah hidup yang banyak menginspirasi para penggemarnya.

