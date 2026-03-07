Berita Duka, Vidi Aldiano Meninggal Dunia

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
PENYANYI Vidi ALdiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026. Kabar itu terungkap dari komentar beberapa pesohor di media sosial seperti Melly Goeslaw.
"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, selamat jalan Vidi, selamat kembali ke pangkuan Allah," tulis Melly dalam akun Instagram Vidi.
Seperti diketahui, Vidi sebelumnya menjalani pengobatan akibat kanker ginjal sejak tahun 2019. Selama beberapa bulan terakhir ini, ia menyatakan vakum di industri hiburan untuk fokus menjalani pengobatan. (H-3)
Chua Kotak membagikan kisah haru saat melayat ke rumah duka Vidi Aldiano. Ia tersentuh keramahan keluarga almarhum, termasuk Sheila Dara dan orangtua Vidi.
Deretan artis hingga pemengaruh hadiri pemakaman Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir. Suasana haru pelepasan sang 'Duta Persahabatan' di tengah guyuran hujan.
Jenazah Vidi Aldiano dimakamkan di TPU Tanah Kusir pagi ini di tengah guyuran hujan.
Simak daftar obat dan prosedur pengobatan kanker ginjal yang ditanggung BPJS Kesehatan 2026. Belajar dari perjuangan Vidi Aldiano melawan ccRCC.
Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah 7 tahun berjuang melawan kanker ginjal. Simak perjalanan inspiratif sang 'Cancer Warrior'.
Suasana rumah duka Vidi Aldiano di Cipete. Rekan artis seperti Ringgo Agus Rahman hingga Marion Jola hadir beri penghormatan terakhir dan puji ketabahan Sheila Dara.
Temukan jenis olahraga terbaik untuk mencegah kanker ginjal. Belajar dari semangat Vidi Aldiano dalam menjaga kebugaran di tengah perjuangan medis.
Temukan pola makan terbaik untuk mencegah kanker ginjal yang diderita Vidi Aldiano. Panduan lengkap diet sehat, daftar makanan pelindung, dan kebiasaan yang harus dihindari.
Kenali kanker ginjal jenis ccRCC yang diidap Vidi Aldiano. Pelajari gejala awal, faktor risiko, dan perkembangan medis terbaru di tahun 2026.
PENYANYI Indonesia, Vidi Aldiano, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3) pukul 16.33 WIB di usia 35 tahun. Ini rangkuman perjalanan Vidi melawan kanker ginjal.
Mengenang kronologi perjuangan Vidi Aldiano melawan kanker ginjal sejak 2019 hingga mengembuskan napas terakhir pada 7 Maret 2026.
