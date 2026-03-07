Berita Duka, Vidi Aldiano Meninggal Dunia

Penyanyi Vidi Aldiano.(Dok. Instagram Vidi Aldiano)

PENYANYI Vidi ALdiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026. Kabar itu terungkap dari komentar beberapa pesohor di media sosial seperti Melly Goeslaw.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, selamat jalan Vidi, selamat kembali ke pangkuan Allah," tulis Melly dalam akun Instagram Vidi.

Seperti diketahui, Vidi sebelumnya menjalani pengobatan akibat kanker ginjal sejak tahun 2019. Selama beberapa bulan terakhir ini, ia menyatakan vakum di industri hiburan untuk fokus menjalani pengobatan. (H-3)