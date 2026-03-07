Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Berita Duka, Vidi Aldiano Meninggal Dunia

Putri Rosmalia Octaviyani
07/3/2026 17:49
Berita Duka, Vidi Aldiano Meninggal Dunia
Penyanyi Vidi Aldiano.(Dok. Instagram Vidi Aldiano)

PENYANYI Vidi ALdiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026. Kabar itu terungkap dari komentar beberapa pesohor di media sosial seperti Melly Goeslaw.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, selamat jalan Vidi, selamat kembali ke pangkuan Allah," tulis Melly dalam akun Instagram Vidi.

Seperti diketahui, Vidi sebelumnya menjalani pengobatan akibat kanker ginjal sejak tahun 2019. Selama beberapa bulan terakhir ini, ia menyatakan vakum di industri hiburan untuk fokus menjalani pengobatan. (H-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved