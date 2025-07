Sheila Dara Belajar Bahasa Kroasia Demi Film Sore : Istri Dari Masa Depan

Cast film Sore: Istri dari Masa Depan(MI/Rifaldi Putra Irianto)

AKTRIS Sheila Dara didapuk memerankan Sore dalam film karya sutradara Yandy Laurens berjudul Sore : Istri dari Masa Depan. Film itu dijadwalkan rilis di Bioskop pada 10 Juli 2025. Memerankan Sore, Sheila mengaku menerima tantangan yang tidak mudah dari sang sutradara, termasuk saat diminta mempelajari bahasa Kroasia. Karena film tersebut megambil latar belakang di Kroasia, hal itu memaksa Sheila sesekali untuk berdialog dengan bahasa Kroasia.

"Kebetulan karena di film ini aku ada beberapa dialog berbahasa Kroasia, jadi mereka (production house) assign aku buat les bahasa Kroasia," kata Sheila dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/7).

Istri dari penyanyi Vidi Aldiano itu bercerita kalau selama proses belajar bahasa Kroasia dibimbing langsung oleh orang Kroasia yang tinggal di Korea. Kursus dilakukan melalui media zoom meeting. Untuk memperlancar pelafalan, Sheila rela belajar bahasa Kroasia selama 10 sesi dengan durasi masing-masing selama satu jam.

"Karena sudah latihan, jadi semua dialog Kroasia dalam film itu aku implementasikan secara langsung dan itu bukan dubing," ucap Sheila dengan bangga.

Selain dituntut untuk bisa berbahasa Kroasia, Sheila pun diminta oleh Yandy Laurens untuk membentuk tubuh di pusat kebugaran agar lebih prima saat memerankan Sore. Dijelaskan Sheila, hal itu diminta karena karakter Sore adalah sosok wanita yang kuat dan berwibawa.

"Yandy sebagai writer dan sutradara, dia tuh punya visi bahwa look Sore tuh at first glance dia harus keliatan cewek strong, beda banget nih sama aku yang tulang lunak. Makanya aku di-provide kelas gym," tutur Sheila.

Film Sore: Istri dari Masa Depan mengikuti kisah seorang perempuan (Sore) yang datang dari masa depan untuk mengubah hidup pasangannya jadi lebih baik. Sore hanya punya satu tujuan: mengubah kebiasaan buruk dan gaya hidup Jonathan sebelum semuanya terlambat. Namun, saat Sore mengungkap rahasia masa depan, sesuatu yang tak terduga terjadi.

Dua aktor berbakat Dion Wiyoko (Jonatha) dan Sheila Dara (Sore) hadir sebagai pemeran utama dari film itu. Syuting film berlangsung di tiga negara yakni Indonesia, Kroasia dan Finlandia.(M-2)