6 Artis Ini Masuk Daftar Penerima Beasiswa LPDP

MENDAPATKAN beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bukanlah perkara mudah. Persaingan ketat, seleksi administrasi yang rigid, hingga wawancara mendalam menjadi santapan wajib para pemburu beasiswa.
Menariknya, di tengah gemerlap dunia hiburan, deretan artis Indonesia ini membuktikan bahwa otak dan prestasi akademik mereka tak main-main.
Mereka tidak menggunakan jalur "orang dalam" atau popularitas semata. Para pesohor ini berjuang layaknya mahasiswa biasa untuk menembus universitas peringkat atas dunia (World Top Universities) dan menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP.
Maudy Ayunda menempuh studi S2 di Stanford University dengan program Joint Degree. Berkat beasiswa LPDP, ia berhasil menyabet dua gelar sekaligus, yaitu Master of Business Administration (MBA) dan Master of Arts (MA) di bidang pendidikan pada tahun 2021. Sebelumnya, Maudy adalah lulusan Oxford University untuk jenjang sarjana.
Tasya Kamila merupakan lulusan Master of Public Administration (MPA) dari Columbia University, salah satu kampus anggota Ivy League. Ia berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2018 dengan predikat Cum Laude melalui pendanaan penuh dari LPDP.
Penyanyi Gita Gutawa memilih LSE di Inggris untuk melanjutkan pendidikan magisternya. Ia mengambil jurusan MSc Culture and Society dan berhasil lulus pada tahun 2015. Gita dikenal sebagai salah satu awardee yang sangat vokal dalam menginspirasi anak muda untuk mengejar beasiswa pemerintah.
Dibalik kemampuan vokalnya yang luar biasa, Isyana Sarasvati adalah akademisi musik yang serius. Ia menempuh pendidikan S2 di Royal College of Music, London, dengan dukungan beasiswa LPDP. Isyana lulus pada tahun 2015 dengan predikat Best Graduate.
Aktris Alyssa Soebandono tercatat sebagai penerima beasiswa LPDP untuk jenjang S1 di Monash University, Australia. Ia mengambil jurusan Communication Arts dan sempat mengikuti program pertukaran pelajar di Sussex University, Inggris, sebelum menyelesaikan gelarnya di usia muda.
Aktris Acha Septriasa menempuh pendidikan di Limkokwing University, Malaysia, dengan dukungan beasiswa LPDP (jalur parsial). Ia mengambil jurusan Mass Communication untuk menunjang kariernya di dunia film.
Keberhasilan para artis ini membuktikan bahwa seleksi LPDP sangat objektif dan berbasis pada prestasi serta visi kontribusi bagi bangsa. Perjalanan akademik mereka diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengejar pendidikan setinggi mungkin. (Z-10)
