Prime Video Resmi Rilis Trailer Scarpetta, Hadirkan Duet Nicole Kidman dan Jamie Lee Curtis

Penampilan Nicole Kidman di serial Scarpetta yang akan tayang di Prime Video(MI/Dok Prime Video)

SETELAH dinantikan selama puluhan tahun, karakter ikonik ahli patologi forensik karya Patricia Cornwell, Dr. Kay Scarpetta, akhirnya resmi menuju layar kaca.

Prime Video mengumumkan peluncuran trailer resmi dan key art untuk serial thriller kriminal terbaru mereka, Scarpetta, yang dijadwalkan tayang perdana secara global pada 11 Maret 2026.

Adaptasi ini menjadi momen penting bagi industri hiburan, mengingat seri novel orisinalnya telah menjadi fenomena global dengan penjualan lebih dari 120 juta kopi sejak debutnya pada 1990.

Dikembangkan oleh peraih nominasi Emmy, Liz Sarnoff, serial ini diproduksi oleh Amazon MGM Studios dan Blumhouse Television.

Narasi Ganda dan Ketegangan Forensik

Scarpetta mengikuti perjalanan Dr. Kay Scarpetta (diperankan oleh peraih Academy Award, Nicole Kidman), seorang pemeriksa medis yang dikenal karena ketajaman insting dan dedikasinya dalam memberikan keadilan bagi para korban.

Di tengah dunia investigasi forensik modern, ia berupaya mengungkap identitas seorang pembunuh berantai sekaligus membersihkan namanya dari bayang-bayang kasus yang membesarkannya 28 tahun silam.

Menariknya, serial ini menggunakan pendekatan dua lini waktu yang berjalan beriringan.

Penonton akan dibawa menelusuri awal karier Scarpetta sebagai Kepala Pemeriksa Medis di akhir 1990-an, serta kepulangannya ke kampung halaman di masa kini.

Selain fokus pada aspek prosedural kriminal, narasi ini menggali kompleksitas psikologis serta hubungan keluarga yang retak antara Kay dan kakaknya, Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis).

Deretan Pemeran Bertabur Bintang

Kekuatan utama serial ini terletak pada jajaran pemainnya yang diisi oleh nama-nama besar Hollywood. Selain Nicole Kidman dan Jamie Lee Curtis, serial ini juga menghadirkan:

Bobby Cannavale sebagai Detektif Pete Marino.

Simon Baker sebagai profiler FBI, Benton Wesley.

Ariana DeBose sebagai Lucy Farinelli Watson, keponakan Kay yang ahli teknologi.

Untuk mendukung narasi dua lini waktu, versi muda dari para karakter utama diperankan oleh Rosy McEwen (Kay), Amanda Righetti (Dorothy), Jake Cannavale (Marino), dan Hunter Parrish (Benton).

Kolaborasi Produser Papan Atas

Di balik layar, Scarpetta didukung oleh tim produksi yang solid. Nicole Kidman dan Jamie Lee Curtis bertindak sebagai produser eksekutif melalui perusahaan produksi mereka masing-masing, Blossom Films dan Comet Pictures.

Penulis asli novelnya, Patricia Cornwell, juga terlibat aktif sebagai produser eksekutif di bawah P&S Projects.

Sutradara David Gordon Green dipercaya untuk mengarahkan lima episode pertama, sekaligus menjabat sebagai produser eksekutif.

Dengan perpaduan antara materi sumber yang kuat dan talenta papan atas, Scarpetta diprediksi akan menjadi salah satu serial thriller paling ambisius di 2026.

Serial ini akan tersedia secara eksklusif di Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia. (Z-1)