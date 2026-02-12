Segera Tayang Tahun Ini, Nicolas Cage Tampilkan Sisi Kelam di Serial Live-Action Spider-Noir

Serial live-action Spider-Noir segera tayang di MGM+ dan Prime Video. Nicolas Cage memerankan Ben Reilly dalam kisah gelap ala noir dengan visual hitam-putih dan versi berwarna.(Mezha)

SERIAL live-action Spider-Noir dipastikan akan segera hadir musim semi ini di MGM+ dan dapat ditonton melalui Prime Video dengan Nicolas Cage sebagai bintang utamanya. Ini menjadi proyek televisi pertama bagi Cage, di mana ia akan memerankan karakter Ben Reilly (alias The Spider).

Baru-baru ini, layanan streaming tersebut membagikan beberapa foto cuplikan perdana yang menampilkan deretan pemainnya. Selain Cage, terlihat pula Lamorne Morris sebagai Robbie Robertson, Li Jun Li sebagai Cat Hardy, dan Karen Rodriguez yang memerankan karakter Janet.

Sinopsis Singkat

Berbeda jauh dari citra Peter Parker yang ceria dan penuh semangat, Ben Reilly adalah seorang detektif swasta senior di New York tahun 1930-an yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Sebagai satu-satunya pahlawan super di kota tersebut, ia harus bergelut dengan krisis paruh baya dan trauma masa lalu yang kembali menghantuinya setelah sebuah tragedi terjadi.

Karakter yang diadaptasi dari komik marvel Spider-Man Noir ini digambarkan sebagai sosok pria paruh baya yang sinis, keras, bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik di bawah pengaruh alkohol. Ia adalah pahlawan yang lelah dan dihantui bayang-bayang kegagalan.

“Karakter ini sudah melihat segalanya. Dia mencoba melupakan masa lalunya, tapi bayang-bayang itu terus mengejarnya,” ungkap produser eksekutif, Steve Uziel.

Gaya Visual yang Unik

Salah satu daya tarik serial ini adalah pendekatan visualnya. Spider-Noir akan disajikan dalam format hitam-putih untuk memperkuat kesan film kriminal klasik (noir) tahun 1940-an. Namun, penonton juga akan disuguhi versi berwarna yang dirancang menyerupai estetika panel komik asli Marvel.

Menurut Cage, versi berwarna akan sangat memanjakan mata penonton muda, sementara versi hitam-putih menawarkan apresiasi seni yang lebih mendalam terhadap sejarah sinema.

“Warnanya sangat jenuh dan menakjubkan. Saya pikir penonton remaja akan menghargai warnanya, tetapi saya juga ingin mereka memiliki pilihan. Jika mereka ingin menikmati konsepnya dalam hitam putih, mungkin itu akan menumbuhkan minat mereka untuk menonton film-film sebelumnya dan menikmatinya sebagai bentuk seni juga.”

Cara Nicolas Cage Menghidupkan Spider-Noir

Cage menciptakan persona yang unik untuk mendalami perannya sebagai Spider-Noir, yakni 70 persen Humphrey Bogart yang serius dan 30% Bugs Bunny yang eksentrik.

Bintang Ghost Rider ini menjelaskan mencoba meniru gaya aktor-aktor legendaris seperti Bogart, James Cagney, dan Edward G. Robinson. Menurutnya, para aktor lama tersebut memiliki karisma yang "lebih besar dari kehidupan" dan hampir menyerupai karakter kartun dalam hal keunikan suara dan gerak-gerik.

"Pada dasarnya, saya adalah Mel Blanc (pengisi suara legendaris Looney Tunes) yang sedang memerankan Bogart, lengkap dengan selera humor yang sarkastik," jelas Cage.

Dengan latar New York era Depresi yang penuh keputusasaan dan karakter utama yang kompleks, Spider-Noir menjanjikan sebuah tontonan pahlawan super yang lebih dewasa, artistik, dan berbeda. (Deadline/Esquire/AOL/Z-2)