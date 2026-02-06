Prime Video Ungkap Aksi Hero Fiennes Tiffin dalam Trailer Perdana Young Sherlock

Cuplikan adegan dari serial Young Sherlock(MI/Dok Prime Video)

KABAR gembira bagi para penggemar kisah detektif legendaris. Prime Video secara resmi merilis trailer serta key art perdana untuk serial orisinal terbaru mereka, Young Sherlock.

Serial yang sangat dinantikan ini dijadwalkan tayang perdana secara eksklusif mulai 4 Maret 2026 di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Diangkat dari sosok ikonik karya Sir Arthur Conan Doyle, Young Sherlock hadir sebagai sebuah reinterpretasi segar yang menyingkap asal-usul Sherlock Holmes sebelum ia dikenal sebagai penghuni Baker Street.

Serial ini dibintangi oleh aktor muda Hero Fiennes Tiffin, yang berperan sebagai Sherlock Holmes versi remaja yang karismatik, penuh pemberontakan, dan anarkis.

Sentuhan Visioner Guy Ritchie

Daya tarik utama serial ini terletak di balik layar, dengan keterlibatan sutradara visioner Guy Ritchie yang bertindak sebagai sutradara sekaligus produser eksekutif.

Ritchie, yang sebelumnya sukses menggarap film layar lebar Sherlock Holmes, kembali membawa gaya penyutradaraannya yang dinamis ke dalam delapan episode serial ini.

Young Sherlock tidak hanya sekadar cerita detektif biasa, melainkan sebuah misteri penuh aksi yang mengikuti petualangan awal sang detektif.

Cerita bermula ketika Sherlock muda terseret ke dalam sebuah penyelidikan pembunuhan yang tidak hanya mengancam kebebasannya, tetapi juga mempertemukannya dengan sosok James Moriarty.

Kasus pertama ini menjadi titik balik bagi hidupnya, mengungkap konspirasi berskala global yang akan mengubah takdirnya selamanya.

Jajaran Pemain Papan Atas

Selain Hero Fiennes Tiffin, serial ini juga diperkuat oleh deretan aktor kenamaan. Nama-nama besar seperti pemenang Oscar Colin Firth (The King’s Speech) dipastikan bergabung bersama Joseph Fiennes (The Handmaid's Tale), Natascha McElhone (Halo), Zine Tseng (3 Body Problem), Dónal Finn (The Wheel of Time), dan Max Irons (Condor).

Secara teknis, serial ini dikembangkan untuk televisi oleh showrunner Matthew Parkhill. Produksi fisiknya dipimpin oleh Motive Pictures dengan dukungan tim produser eksekutif yang solid, termasuk Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, hingga Steve Thompson.

Berlatar belakang Inggris di era Victoria yang penuh warna, penonton akan dibawa melintasi berbagai belahan dunia untuk melihat evolusi Sherlock dari seorang remaja pemberontak menjadi detektif paling jenius di dunia.

Seluruh delapan episode Young Sherlock dapat disaksikan secara maraton mulai 4 Maret mendatang, hanya di Prime Video. (Z-1)