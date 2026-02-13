Nicolas Cage Debut di Televisi Lewat Serial Spider-Noir, Tayang Mei di Prime Video

Cuplikan adegan dari serial Spider-Noir(MI/Dok Prime Video)

PRIME Video resmi memberikan bocoran perdana terkait salah satu proyek paling ambisius mereka tahun ini, Spider-Noir. Melalui perilisan foto-foto eksklusif dan teaser trailer resmi, layanan streaming tersebut mengonfirmasi bahwa aktor pemenang Academy Award, Nicolas Cage, akan memerankan tokoh utama dalam debut peran televisinya tersebut.

Diproduksi oleh Sony Pictures Television, serial live-action ini dijadwalkan tayang perdana secara domestik melalui saluran linear MGM+ pada 25 Mei 2026.

Sementara itu, penonton global di lebih dari 240 negara dan wilayah dapat menikmati seluruh episode Spider-Noir secara serentak di Prime Video mulai 27 Mei 2026.

Pengalaman Sinematik Unik

Satu hal yang membedakan serial ini dari tayangan pahlawan super lainnya adalah fleksibilitas visual yang ditawarkan kepada penonton. Spider-Noir akan tersedia dalam dua format berbeda: Authentic Black & White untuk kesan klasik noir yang kental, serta True-Hue Full Color bagi mereka yang menginginkan visual penuh warna.

Sinopsis Karakter dan Alur Cerita

Diadaptasi dari komik Marvel Spider-Man Noir, serial ini mengambil latar New York pada era 1930-an. Nicolas Cage berperan sebagai Ben Reilly, seorang detektif swasta yang tengah berada di titik terendah hidupnya.

Dikenal di masa lalu sebagai pahlawan super The Spider, Reilly memilih meninggalkan identitas tersebut setelah mengalami tragedi pribadi. Namun, sebuah kasus luar biasa memaksanya kembali mengenakan topeng dan menghadapi masa lalunya.

Selain Nicolas Cage, sejumlah karakter kunci yang turut diperkenalkan meliputi:

Robbie Robertson (Lamorne Morris): Seorang jurnalis berdedikasi yang berjuang meniti karier di tengah tantangan sosial era 30-an.

Cat Hardy (Li Jun Li): Bintang klub malam bergengsi dengan kepribadian kompleks yang melampaui citra luarnya.

Janet (Karen Rodriguez): Sekretaris Ben Reilly yang cerdas, setia, dan menjadi pilar pendukung bisnis detektif mereka.

Jajaran Pemeran dan Tim Kreatif

Serial ini diperkuat oleh deretan aktor papan atas seperti Brendan Gleeson, Jack Huston, dan Abraham Popoola.

Di balik layar, Spider-Noir dikembangkan oleh tim pemenang Oscar dari Spider-Man: Into the Spider-Verse, yakni Phil Lord, Christopher Miller, dan Amy Pascal.

Sutradara pemenang Emmy Award, Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), dipercaya mengarahkan dua episode pertama. Sementara itu, posisi co-showrunner dan produser eksekutif diisi oleh Oren Uziel dan Steve Lightfoot yang sebelumnya sukses menangani Marvel's The Punisher.

Dengan perpaduan estetika detektif klasik dan elemen pahlawan super, Spider-Noir menjadi salah satu judul yang paling dinantikan tahun ini, sekaligus menandai langkah besar bagi karier Nicolas Cage di layar kaca. (Z-1)