SELEBRITAS sekaligus pengusaha Atta Halilintar kembali memperkuat posisinya di dunia bisnis. Kali ini, Atta menggandeng PT Anak Baik Sejahtera (Anak Baik Corp), pengendali utama dari PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, untuk meluncurkan restoran terbarunya yang bertajuk Lamak Rasa.
Restoran ini menjadi pembuktian terbaru Atta dalam mengolah potensi kuliner nusantara dengan sentuhan modern.
Melalui kolaborasi strategis ini, Atta tidak hanya memosisikan dirinya sebagai wajah dari brand tersebut, melainkan terjun langsung sebagai mitra bisnis dan investor.
Bagi Atta, keterlibatannya dalam Lamak Rasa adalah bentuk komitmen untuk mengangkat cita rasa lokal ke level yang lebih kompetitif.
Ia menegaskan bahwa proyek ini merupakan langkah serius untuk berkontribusi dalam pengembangan industri kuliner Indonesia.
“Indonesia punya kekayaan rasa yang luar biasa. Melalui Lamak Rasa, kami ingin menghadirkan makanan yang enak, berkualitas, dan bisa dinikmati semua kalangan,” ujar Atta Halilintar mengenai visi di balik restoran tersebut.
Dipilihnya Atta oleh manajemen Anak Baik Corp bukan tanpa alasan. Rekam jejak Atta sebagai figur publik yang aktif di dunia digital serta memiliki basis penggemar yang luas dianggap sebagai aset strategis untuk memperkuat posisi Lamak Rasa di pasar nasional.
Dalam kolaborasi ini, Atta didukung penuh oleh ekosistem PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, yang akan memperkuat sisi manajemen F&B serta rantai pasok (supply chain). Hal ini memastikan bahwa bahan baku yang digunakan di restoran Atta memiliki standar kualitas terjaga dan terintegrasi secara korporasi.
Manajemen perusahaan pun optimistis bahwa kehadiran Atta akan memberikan daya dorong besar.
“Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat brand Lamak Rasa sekaligus mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang untuk PT ANAK BAIK SEJAHTERA dan PT bersama mencapai puncak / emiten BAIK,” ungkap perwakilan manajemen.
Ke depan, Atta Halilintar bersama emiten BAIK tidak hanya berhenti pada satu gerai saja. Keduanya telah merencanakan ekspansi besar-besaran ke berbagai kota besar di Indonesia.
Selain mengejar pertumbuhan bisnis, kolaborasi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan merangkul pelaku usaha lokal dalam rantai pasoknya.
Melalui Lamak Rasa, Atta Halilintar dan BAIK menegaskan visi bersama untuk terus berinovasi di sektor F&B, membuktikan bahwa kolaborasi antara kekuatan digital influencer dan manajemen emiten publik dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi industri kreatif tanah air. (Z-1)
