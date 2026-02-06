Dari siang hingga malam, restoran ini menjadi tempat yang cocok untuk berbagai suasana(DOK. Zel’s Del Mar)

Di tengah hiruk pikuk kawasan pesisir Del Mar, California, ada satu tempat yang kerap menjadi persinggahan favorit warga lokal maupun wisatawan, Zel’s Del Mar. Restoran ini dikenal bukan hanya karena sajian makanannya, tetapi juga karena suasana santai yang merepresentasikan gaya hidup khas pantai California.

Berlokasi strategis di Camino Del Mar, Zel’s Del Mar, yang bisa diakses melalui zelsdelmar.com, menghadirkan pengalaman bersantap yang kasual dan hangat. Dari siang hingga malam, restoran ini menjadi tempat yang cocok untuk berbagai suasana, mulai dari makan santai selepas beraktivitas, berkumpul bersama teman, hingga menikmati malam dengan iringan musik.

Menu yang ditawarkan mencerminkan California cuisine dengan pendekatan yang sederhana namun berkarakter. Pilihan hidangan disusun untuk dinikmati bersama, dilengkapi dengan minuman dan koktail yang diracik untuk menemani waktu bersantai.

Tak heran jika banyak pengunjung memilih berlama-lama, menikmati makanan sambil menyerap atmosfer Del Mar yang khas.

Salah satu ciri yang melekat pada Zel’s Del Mar adalah nuansa hidup yang tercipta dari interaksi pengunjung dan hiburan yang dihadirkan. Musik live yang rutin digelar menambah kesan akrab, menjadikan restoran ini lebih dari sekadar tempat makan, melainkan juga ruang berkumpul yang natural bagi komunitas sekitar.

Dengan area duduk luar ruangan dan suasana yang terbuka, Zel’s Del Mar menawarkan pengalaman bersantap yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Tempat ini kerap menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menikmati Del Mar dengan cara yang lebih santai, tanpa terburu-buru, tanpa kesan formal.

Lebih dari sekadar restoran, Zel’s Del Mar telah menjadi bagian dari ritme kehidupan Del Mar Village. Sebuah tempat di mana makanan, suasana, dan kebersamaan bertemu dalam keseharian yang sederhana, namun berkesan. Bagi mereka yang ingin mengenal lebih dekat Zel’s Del Mar, informasi selengkapnya tersedia di zelsdelmar.com.