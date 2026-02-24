Ekspansi Restoran di Kawasan Puncak Dorong Ekonomi Daerah

Ilustrasi(Dok McDonalds)

MEMASUKI 35 tahun perjalanannya, McDonald’s Indonesia yang dikelola oleh PT Rekso Nasional Food terus menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk tumbuh bersama masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan restoran terbaru di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

McDonald’s Puncak menjadi lokasi kesembilan di Kabupaten Bogor dan bagian dari pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Sejalan dengan semangat “Sepenuhnya Indonesia”, kehadiran McDonald’s Puncak lebih dari sekadar ekspansi bisnis, tetapi juga diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan talenta lokal, hingga penguatan ekosistem ekonomi daerah melalui penggunaan rantai pasok domestik khususnya di kawasan wisata strategis.

Mendorong Lapangan Kerja dan Pengembangan Talenta Lokal

Saat ini, McDonald’s Indonesia telah menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja untuk mendukung operasional lebih dari 300 restoran di seluruh Indonesia, termasuk penyandang disabilitas melalui inisiatif Special Crew Teman Tuli yang telah digulirkan sejak tahun 1995, serta didukung berbagai program pelatihan dan pengembangan karier berkelanjutan.

Baca juga : PAD Kota Bandung Melonjak 15%, Sektor Restoran dan Event Jadi Motor Penggerak

Di tingkat daerah, pembukaan McDonald’s Puncak membuka peluang kerja bagi lebih dari 30 tenaga kerja lokal asal Kabupaten Bogor. Seluruh karyawan mendapatkan pelatihan komprehensif untuk meningkatkan keterampilan kerja sekaligus membuka jalur pengembangan karier jangka panjang di industri restoran cepat saji.

“Selama 35 tahun, kami tumbuh bersama masyarakat dengan komitmen jangka panjang untuk memberikan kontribusi nyata bagi komunitas lokal. Kehadiran restoran McDonald’s di kawasan Puncak merupakan kelanjutan dari komitmen tersebut, tidak hanya melalui penciptaan lapangan kerja, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dampak ekonomi berkelanjutan bagi wilayah sekitar,” ujar Associate Director of Operations PT Rekso Nasional Food Wawan Setiawan.

Memperkuat Rantai Pasok Lokal yang Berkelanjutan

Baca juga : Promo Ramadan & Idul Fitri 2026 di Le Eminence Puncak

Di sisi lain, kontribusi terhadap ekonomi nasional juga tercermin melalui komitmennya memperkuat kemitraan dengan ratusan pemasok lokal di berbagai wilayah. Sekitar 76% bahan baku operasional McDonald’s Indonesia berasal dari dalam negeri, termasuk kebutuhan utama seperti daging ayam, sayuran, telur, beras, cabai, dan minyak goreng, yang sepenuhnya diproduksi oleh mitra lokal dan memenuhi standar halalan thayyiban (halal dan baik).

“Untuk mendukung operasional McDonald’s Puncak dan memastikan supply bahan baku berkualitas, kami menjalin kemitraan dengan pemasok setempat, termasuk yang berada di wilayah Sentul, Parung, dan Megamendung. Pendekatan ini menegaskan komitmen panjang McDonald’s Indonesia dalam membangun ekosistem rantai pasok lokal berbasis kepercayaan, gotong-royong, dan berkelanjutan. Kami ingin terus tumbuh bersama para mitra sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” tambah Wawan.

Sebagai destinasi wisata favorit sekaligus jalur strategis nasional, kawasan Puncak memiliki peran penting untuk pariwisata Kabupaten Bogor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 18,16 juta perjalanan wisatawan nusantara ke wilayah ini sepanjang Januari–Juli 2025, menjadikan pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu agenda utama pemerintah daerah.

Kehadiran McDonald’s Puncak diharapkan dapat melengkapi ekosistem layanan pariwisata sebagai alternatif bagi wisatawan dan masyarakat sekitar dalam mengakses makanan cepat saji berkualitas, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami mengapresiasi kehadiran McDonald’s Indonesia sebagai bentuk kepercayaan terhadap potensi kawasan Puncak. Ekspansi ini mencerminkan optimisme dunia usaha terhadap prospek pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam penataan dan pengembangan kawasan wisata yang terpadu. Semoga kehadiran restoran McDonald’s Puncak dapat menjadi katalis peningkatan investasi dan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, hingga penguatan daya saing pariwisata ke depan,” ujar Camat Cisarua Heri Risnandar.

Berlokasi di Jl. Raya Puncak KM 80, Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, restoran ini berada di jalur utama menuju berbagai destinasi wisata, seperti Taman Safari Indonesia, Kawasan Wisata Gunung Mas dan sejumlah lokasi wisata air terjun. McDonald’s Puncak hadir melayani pelanggan selama 24 jam dan memiliki kapasitas hingga 158 kursi. Restoran ini juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti musala, area bermain anak, teknologi Self-Ordering Kiosk (SOK), akses Wi-Fi gratis, layanan Drive Thru, serta area parkir yang memadai.



“McDonald’s Puncak kami rancang sebagai tempat berkumpul yang nyaman bagi masyarakat sekitar, serta para wisatawan yang sedang menikmati suasana liburan di kawasan Puncak, dengan tetap mengedepankan kenyamanan pelanggan serta karakter kawasan pegunungan. Dengan area makan yang luas, serta fasilitas yang ramah keluarga, kami berharap restoran ini dapat menjadi tempat bersantap pilihan dan menjadi bagian dari berbagai momen kebersamaan yang hangat dan berkesan,” ujar Director of Store Development Group PT Rekso Nasional Food, Ratna Wirahadikusumah.

Dalam rangka pembukaan restoran, McDonald’s Puncak turut berbagi kebahagiaan bersama 50 anak yatim piatu dari Desa Leuwimalang serta mendonasikan karpet salat untuk mendukung fasilitas ibadah di Musala Al Aman. Hingga akhir Mei 2026, McDonald’s Puncak juga menghadirkan promo spesial yang dapat diakses melalui aplikasi McDonald’s Indonesia. (E-4)