Promo Ramadan & Idul Fitri 2026 di Le Eminence Puncak.(Dok. Le Eminence Puncak)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 H yang penuh berkah, Le Eminence Hotel Convention & Resort Ciloto, Puncak, destinasi ikonik bintang lima di kawasan Puncak, resmi meluncurkan promo Ramadan terbaru bertajuk “Harmony in Diversity”.

Melalui inisiatif ini, Le Eminence Puncak tidak hanya menawarkan pengalaman staycation yang berkesan, tetapi juga menghadirkan ekosistem liburan spiritual yang memadukan keindahan alam pegunungan dengan rangkaian program terintegrasi, mulai dari peningkatan literasi agama hingga petualangan kuliner lintas budaya, untuk menghadirkan pengalaman menginap dan berbuka puasa yang berbeda.

Puncak rangkaian kegiatan Ramadan tahun ini ditandai dengan penyelenggaraan acara “Buka Puasa & Kajian Ramadan” yang akan berlangsung pada Sabtu, 21 Februari 2026, bertempat di Pangrango Ballroom, Le Eminence Hotel Convention & Resort Ciloto, Puncak. Acara dimulai pukul 16.00 WIB dan menghadirkan tokoh agama kharismatik Habib Muhammad Syahab dengan tema kajian “Eksplorasi Diri Tanpa Topeng Digital”.

Baca juga : Masyarakat Dihimbau Hindari Puncak Arus Mudik

Tema ini diangkat sebagai refleksi atas fenomena sosial modern, mengajak masyarakat menanggalkan citra semu di media sosial dan kembali menemukan kejujuran diri di hadapan Sang Pencipta. Menambah kekhusyukan menjelang berbuka, penyanyi Vianty Arvy turut hadir dengan penampilan spesial yang menyejukkan hati. Agenda eksklusif ini dapat diikuti melalui pembelian paket buka puasa Rp120.000++ per orang, sudah termasuk akses kajian dan paket berbuka lengkap.

Sebagai pelengkap momen kebersamaan, Le Eminence Puncak menghadirkan festival kuliner Iftar “Harmony in Diversity” yang berlokasi di Veranda Restaurant, ruang makan dengan panorama lembah yang memukau. Program ini tersedia mulai 19 Februari hingga 20 Maret 2026, dengan sajian buffet sepuasnya dan harga kompetitif: Rp105.000++ per orang (weekday) dan Rp120.000++ per orang (weekend). Khusus pemesanan lebih awal untuk keluarga maupun korporasi, manajemen memberikan apresiasi melalui promo “Pay 5 For 6” untuk reservasi yang dilakukan pada 5-15 Februari 2026.

Bagi tamu yang mendambakan pengalaman menginap yang tenang dan religius, Le Eminence menghadirkan “Ramadan Package” untuk periode menginap 18 Februari-18 Maret 2026. Dengan harga mulai Rp2.220.000 nett per malam, tamu dapat menikmati kenyamanan Junior Suite Room, lengkap dengan fasilitas sahur atau sarapan serta makan malam iftar untuk dua orang.

Baca juga : Kendaraan Menuju Puncak Dialihkan ke Bogor

Sebagai selebrasi hari kemenangan, hotel juga menyiapkan “Eid Al Fitr Celebrations Package” untuk periode 20–22 Maret 2026. Paket Idul Fitri ini ditawarkan dengan harga promosi mulai Rp1.870.000 nett per malam (dari harga normal IDR 2.880.000), dengan syarat reservasi dilakukan sebelum 28 Februari 2026.

Komitmen Le Eminence Puncak dalam memberikan kemudahan bagi pelanggan turut diperkuat melalui kemitraan strategis dengan Bank Mandiri dan Bank Mega. Pemegang kartu debit maupun kredit dari kedua bank tersebut berhak memperoleh diskon tambahan 25%, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan kesiapan fasilitas serta rangkaian acara yang tersusun, Le Eminence Hotel Convention & Resort Ciloto siap menjadi pilihan untuk menghadirkan momen Ramadan dan Idul Fitri 2026 yang hangat, damai, dan berkesan bagi setiap tamu. (RO/Z-10)