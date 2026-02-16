Keajaiban Ramadhan hadir di Howard Johnson By Wyndham Tangerang

Promo Howard Johnson By Wyndham Tangerang(istimewa)

BULAN Suci Ramadan merupakan 1 diantara 12 bulan yang selalu ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan Ramadan memiliki keajaiban, tidak dimiliki pada bulan lainnya.

Di bulan ini semua aktivitas baik manusia bernilai ibadah dan terdapat satu malam yang nilai pahalanya lebih baik dari seribu bulan, Howard Johnson By Wyndham Tangerang pada bulan Ramadan tahun ini hadir untuk membawa keajaiban-keajaiban yang dapat pula dirasakan oleh para tamu, Melalui rangkaian promo spesial, diantaranya terdapat paket buka puasa Bersama All You Can Eat & Promo kamar Menginap.

Promo Kamar: Ramadan Harmony Staycation

Nikmati paket menginap selama bulan Ramadan dengan memesan Ramadan Harmony Staycation harga mulai dari Rp599.000 nett per kamar per malam. Dalam paket ini, tamu akan mendapatkan pengalaman menginap dua (2) hari satu (1) malam serta pilihan Sahur atau Sarapan untuk 2 orang. Promo ini berlaku mulai 18 Febuari – 17 Maret 2026.

Promo Buka Puasa: Miracle of Ramadan

Nikmati momen buka puasa Bersama keluarga, rekan-rekan dan orang orang tercinta dengan penuh kebahagian dan keajaiban di Howard Johnson By Wyndham Tangerang. Nikmati suasana meriah dengan hidangan all-you-can-eat “Nusantara Plus” yang menyajikan beragam menu favorit Indonesia dan Middle East, terdapat pula hadiah Grand Prize 1 Voucher Umroh untuk 1 orang pemenang yang akan diundi pada H+2 setelah lebaran, selain itu terdapat banyak doorprize menarik lainnya yang semakin memeriahkan suasana Ramadan tahun ini yang bisa tamu dapatkan.

Pada bulan ramadan tahun ini Howard Johnson bekerjasama dengan Mhm Travel untuk memberikan hadiah Grand Prize 1 Voucher umroh, tamu yang membeli paket buka puasa bisa dapat kesempatan mendapatkan 1 Voucher undian, Voucher undian tersebut akan di undi dan di umumkan H+2 setelah Lebaran Idul Fitri.

Paket buka puasa bersama tersedia dengan harga terjangkau hanya IDR 175.000 nett/orang. Selain itu miracle of Ramadhan juga ada promo beli 5 dapet 6 untuk anda yang melakukan reservasi.

Menu buka puasa tahun ini mengambil tema Nusantara+, menu makanan yang disajikan di dominasi menu Nusantara ditambah dengan menu middle east yang membuat variasi menu semakin meriah, nasi Biryani chef recommendation akan menemani menu buka puasa anda di Howard Johnson by Wyndham Tangerang.

Mari rayakan keajaiban bulan suci Ramadhan di Howard Johnson By Wyndham Tangerang banyak promo dan hadiah menarik dan spektakuler yang siap untuk dimenangkan, jangan tunggu lama, segera reservasi sekarang.

Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, silakan hubungi +62 821-2292-1266 atau melalui email [email protected]. Howard Johnson By Wyndham Tangerang siap membantu Anda merencanakan pengalaman menginap yang menyenangkan dan tak terlupakan selama bulan Ramadhan tahun ini. (RO/H-4)

