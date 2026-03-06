Staycation Seru Menjelang Lebaran di Family Weekend Experience ARYADUTA Lippo Village

Ilustrasi staycation seru di ARYADUTA Lippo Village.(Dok. ARYADUTA Lippo Village)

MENJELANG musim libur Lebaran 2026, banyak keluarga mulai mencari cara untuk menghabiskan waktu bersama tanpa harus bepergian jauh. Menjawab kebutuhan tersebut, ARYADUTA Lippo Village menghadirkan program terbaru bertajuk Family Weekend Experience, sebuah konsep staycation keluarga yang dirancang untuk memberikan pengalaman akhir pekan yang menyenangkan bagi anak-anak sekaligus menghadirkan waktu relaksasi bagi orang tua.

Program yang tersedia setiap Jumat dan Sabtu ini menawarkan pengalaman liburan keluarga yang lengkap melalui kombinasi kenyamanan menginap, aktivitas anak yang interaktif, serta akses ke berbagai fasilitas rekreasi dalam satu kawasan. Dengan suasana hijau khas resort di kawasan Lippo Village, keluarga dapat menikmati momen kebersamaan yang lebih santai tanpa perlu meninggalkan area Jabodetabek.

Family Weekend Experience hadir dalam tiga pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan preferensi keluarga. Happy Family Stay menjadi pilihan ideal bagi keluarga yang ingin menikmati staycation praktis dan nyaman dengan fasilitas menginap satu malam termasuk sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak, lengkap dengan berbagai amenities ramah keluarga.

Baca juga : favehotel Hyper Square Bandung Siap Menyambut Tamu di Momen Lebaran

Bagi keluarga yang ingin menikmati suasana outdoor yang lebih santai, Picnic & Play Family Stay menghadirkan pengalaman garden picnic di area hijau hotel yang asri. Sementara itu, paket Grill & Chill Family Stay menawarkan pengalaman akhir pekan yang lebih interaktif dengan tambahan aktivitas grill-it-yourself dinner, memberikan kesempatan bagi keluarga untuk menikmati makan malam santai bersama.

Salah satu daya tarik utama dari program ini adalah Kids Weekend Activities, yang dirancang khusus untuk menjaga anak-anak tetap aktif dan terhibur selama akhir pekan. Kegiatan berlangsung setiap pukul 16.00 hingga 18.00, dengan berbagai aktivitas seru seperti Junior Mixologist experience, Little Chef experience, kids workout, feeding fish, hingga kegiatan art & craft yang kreatif. Setiap peserta juga mendapatkan kids bento serta foto Polaroid sebagai kenang-kenangan dari pengalaman mereka.

Sementara anak-anak menikmati berbagai kegiatan tersebut, orang tua dapat memanfaatkan waktu untuk bersantai dan menikmati fasilitas olahraga serta rekreasi di ARYADUTA Country Club, yang terhubung langsung dengan area hotel. Fasilitas yang tersedia antara lain gym, lapangan tenis, padel, badminton, hingga billiard. Bagi yang ingin menikmati relaksasi lebih maksimal, tersedia pula sauna, jacuzzi, dan layanan spa.

“Family Weekend Experience kami rancang untuk memberikan pengalaman staycation keluarga yang lengkap dalam satu destinasi. Anak-anak dapat menikmati berbagai aktivitas yang interaktif dan edukatif, sementara orang tua dapat bersantai atau menikmati fasilitas olahraga dan wellness di ARYADUTA Country Club,” ujar Executive Assistant Manager ARYADUTA Lippo Village, Sumiyati, dalam keterangannya, Jumat, (6/3).

Dengan konsep yang menggabungkan aktivitas keluarga, fasilitas rekreasi, serta suasana resort yang nyaman, program ini menjadi pilihan menarik bagi keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekan maupun mengisi momen kebersamaan menjelang libur Lebaran.

Informasi dan reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp +62 811 8189 866 atau melalui website resmi aryaduta.com/lippovillage serta ikuti Instagram @aryadutalippovillage. (H-3)