Aston Cilegon Boutique Hotel Hadirkan Tiga Program Dining Tematik untuk Valentine, Imlek, dan Ramadan

Iftar Ramadhan Aston Cilegon Boutique Hotel(istimewa)

MENYAMBUT rangkaian momen spesial di Februari 2026, Aston Cilegon Boutique Hotel menghadirkan tiga program dining experience unggulan yang dirancang untuk menghadirkan kehangatan, kebersamaan, dan pengalaman kuliner berkesan. Ketiga program tersebut meliputi SAHARA (Santapan Hangat Ramadan) - Iftar Ramadhan, Cupid Table – Valentine Dinner, serta Lunar Delight – Chinese New Year Dinner, yang siap menjadi pilihan istimewa bagi tamu hotel maupun masyarakat Cilegon.

Selama bulan Ramadhan, Aston Cilegon Boutique Hotel menghadirkan program iftar bertema Timur Tengah bertajuk SAHARA (Santapan Hangat Ramadan). Program ini terinspirasi dari kekayaan cita rasa autentik Timur Tengah yang dipadukan secara harmonis dengan hidangan tradisional Nusantara serta sentuhan Asian Fusion, guna menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang beragam dan berkesan.

Kiri ke kanan: Hidangan Iftar Ramadan, Hidangan Family Style Chinese New Year, Dekorasi Valentine Dinner

Melalui konsep All You Can Eat, para tamu dapat menikmati lebih dari 70 variasi menu, termasuk signature dishes seperti Domba Guling, Seekh Kebab, Briyani, dan Chicken Curry, serta aneka sajian khas Indonesia seperti Jejorong dan Bintul Angeun Lada. Pengalaman kuliner ini semakin lengkap dengan kehadiran Asian Chicken Rotisserie serta beragam pilihan hidangan Asia lainnya yang disajikan secara bergantian setiap hari.

Program SAHARA tersedia setiap hari selama bulan Ramadhan pukul 18.00 – 21.00 WIB, dengan harga promo Early Bird & Flash Sale (awal minggu dan akhir minggu di bulan Ramadhan) mulai dari IDR 198K nett/pax, serta harga normal IDR 248K nett/pax. Anak usia 6–12 tahun mendapatkan harga setengah, sementara anak usia 0–5 tahun dapat menikmati sajian secara gratis. Suasana berbuka puasa semakin disempurnakan dengan dekorasi tematik Timur Tengah yang menghadirkan nuansa hangat dan nyaman bagi seluruh tamu.



Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, Aston Cilegon Boutique Hotel menghadirkan Lunar Delight, sebuah pengalaman Chinese New Year Dinner dengan konsep family style dining yang menekankan kebersamaan dan kehangatan. Diselenggarakan pada Minggu, 15 Februari hingga Selasa, 17 Februari 2026.

Setiap reservasi akan mendapatkan FREE Yusheng sebagai complimentary yang dapat dinikmati melalui tradisi lo hei sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Dengan harga paket IDR 358K nett untuk 4 orang, Lunar Delight mengajak para tamu menyambut Tahun Baru Imlek dengan penuh sukacita, fortune, dan prosperity bersama keluarga serta orang terdekat di Aston Cilegon Boutique Hotel.

Sementara itu, Aston Cilegon Boutique Hotel menghadirkan Cupid Table sebagai pengalaman Valentine Dinner eksklusif yang berlangsung pada Sabtu, 14 Februari 2026. Paket makan malam ini menawarkan suasana intim melalui private table setup dengan dekorasi elegan dan flower petals, serta sajian 3 Course Set Menu lengkap dengan Mocktail spesial Valentine. Dengan harga IDR 880K nett per couple, termasuk Table Decoration, Flower Petals, 3 Course Set Menu, dan Mocktail, Cupid Table menjadi pilihan tepat bagi pasangan yang ingin merayakan Hari Valentine dengan nuansa romantis.

“Melalui rangkaian event dining di bulan Februari ini, kami ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya berfokus pada rasa, tetapi juga pada kebersamaan dan momen spesial bersama orang-orang terdekat. Mulai dari suasana hangat Ramadan, keakraban perayaan Imlek, hingga nuansa romantis Valentine, Aston Cilegon Boutique Hotel berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang berkesan bagi setiap tamu,” ujar Herdiani Munzir, Cluster Director of Sales & Marketing Aston Banten.

Melalui rangkaian program dining ini, Aston Cilegon Boutique Hotel terus berkomitmen menghadirkan pengalaman kuliner berkualitas yang mengedepankan cita rasa, kebersamaan, serta momen spesial. Dengan beragam konsep yang dihadirkan sepanjang Februari 2026, mulai dari kehangatan Ramadan, kebersamaan perayaan Imlek, hingga nuansa romantis Valentine, Aston Cilegon Boutique Hotel mengundang tamu dan masyarakat Cilegon untuk merayakan momen istimewa bersama orang-orang terdekat.



Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi melalui telepon di (0254) 7874 000 atau melalui WhatsApp Business di nomor 0851 7979 0775. Informasi lengkap mengenai Aston Cilegon Boutique Hotel juga dapat diakses melalui situs resmi di www.astonhotelsinternational.com. Selain itu, berbagai informasi dan pembaruan terkini mengenai hotel dapat ditemukan melalui akun media sosial resmi Instagram & TikTok @astoncilegon. (RO/H-4)

